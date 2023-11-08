Nova orla de Cariacica já tem data para ser inaugurada

Obras da nova orla de Cariacica estão em andamento Crédito: Fernando Madeira

A nova orla de Cariacica , que vai reunir várias opções de lazer, já tem data para ser inaugurada: 27 de dezembro. O espaço vai ter restaurantes, pista de skate, playground e ainda vai proporcionar aos frequentadores a possibilidade de contemplar a Baía de Vitória.

O secretário municipal de Obras, Weverton Moraes, disse que, no dia da inauguração, será realizado um evento com queima de fogos e show de drones.

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"Talvez eles ainda não estejam totalmente prontos, mas esperamos que no dia 27 já estejam funcionando", disse Weverton, acrescentando que a orla ainda vai contar com academia popular, passarela, decks, calçadão e ciclovia.

Iluminação com energia solar

Ainda segundo o secretário, 100% da iluminação da orla será feita a partir de energia solar, que também servirá como fonte de 40% do consumo de eletricidade dos restaurantes. Veja, abaixo, uma galeria com as imagens da projeção