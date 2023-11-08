A nova orla de Cariacica, que vai reunir várias opções de lazer, já tem data para ser inaugurada: 27 de dezembro. O espaço vai ter restaurantes, pista de skate, playground e ainda vai proporcionar aos frequentadores a possibilidade de contemplar a Baía de Vitória.
O secretário municipal de Obras, Weverton Moraes, disse que, no dia da inauguração, será realizado um evento com queima de fogos e show de drones.
As obras foram iniciadas em agosto de 2022 e custaram aproximadamente R$ 34 milhões. Desse total, R$ 20 milhões foram investidos pelo governo do Estado e R$ 14 milhões pela Prefeitura de Cariacica. A empresa Conexxo Serviços e Gestão de Eventos vai administrar os três restaurantes e, segundo o secretário, está trabalhando para que os estabelecimentos estejam em operação no dia da inauguração.
Nova orla de Cariacica já tem data para ser inaugurada
"Talvez eles ainda não estejam totalmente prontos, mas esperamos que no dia 27 já estejam funcionando", disse Weverton, acrescentando que a orla ainda vai contar com academia popular, passarela, decks, calçadão e ciclovia.
Iluminação com energia solar
Ainda segundo o secretário, 100% da iluminação da orla será feita a partir de energia solar, que também servirá como fonte de 40% do consumo de eletricidade dos restaurantes. Veja, abaixo, uma galeria com as imagens da projeção