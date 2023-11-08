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Show com fogos e drones

Nova orla de Cariacica já tem data para ser inaugurada

O espaço, que vai reunir diversas opções de lazer, será aberto ao público no final de dezembro; investimento na revitalização da área é da ordem de R$ 34 milhões
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

08 nov 2023 às 18:20

Publicado em 08 de Novembro de 2023 às 18:20

Construção da nova Orla de Porto de Santana, em Cariacica
Obras da nova orla de Cariacica estão em andamento Crédito: Fernando Madeira
A nova orla de Cariacica, que vai reunir várias opções de lazer, já tem data para ser inaugurada: 27 de dezembro. O espaço vai ter restaurantes, pista de skate, playground e ainda vai proporcionar aos frequentadores a possibilidade de contemplar a Baía de Vitória.
O secretário municipal de Obras, Weverton Moraes, disse que, no dia da inauguração, será realizado um evento com queima de fogos e show de drones. 
As obras foram iniciadas em agosto de 2022 e custaram aproximadamente R$ 34 milhões. Desse total, R$ 20 milhões foram investidos pelo governo do Estado e R$ 14 milhões pela Prefeitura de Cariacica. A empresa Conexxo Serviços e Gestão de Eventos vai administrar os três restaurantes e, segundo o secretário, está trabalhando para que os estabelecimentos estejam em operação no dia da inauguração. 
Nova orla de Cariacica já tem data para ser inaugurada
>> VEJA TAMBÉM: Onda de calor atinge o ES no fim de semana e pode superar a de setembro
"Talvez eles ainda não estejam totalmente prontos, mas esperamos que no dia 27 já estejam funcionando", disse Weverton, acrescentando que a orla ainda vai contar com academia popular, passarela, decks, calçadão e ciclovia. 

Iluminação com energia solar 

Ainda segundo o secretário, 100% da iluminação da orla será feita a partir de energia solar, que também servirá como fonte de 40% do consumo de eletricidade dos restaurantes. Veja, abaixo, uma galeria com as imagens da projeção 

Projeção da orla de Porto de Santana, em Cariacica

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