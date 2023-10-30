Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Invasão

Unidade de saúde é arrombada e computadores são furtados em Cariacica

Funcionários da UBS de Nova Brasília relataram que grande quantidade de materiais e que pelo menos cinco computadores foram furtados durante a invasão na madrugada desta segunda (30)

Publicado em 

30 out 2023 às 13:13

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 13:13

A Unidade Básica de Saúde (UBS) de Nova Brasília, em Cariacica, foi arrombada na madrugada desta segunda-feira (20). Em uma gravação registrada após o crime, funcionários do local relatam que uma grande quantidade de materiais e computadores foram furtados durante a invasão.
Nas imagens feitas pelos funcionários é possível ver muitos objetos espalhados pelo chão e armários abertos na unidade de saúde. Pelo menos cinco computadores foram roubados durante o assalto.
A Guarda Municipal de Cariacica informou foi acionada na manhã desta segunda-feira (20) e esteve no local. Segundo a prefeitura, a corporação intensificou o patrulhamento na região para garantir a segurança dos servidores e moradores.
A Prefeitura de Cariacica ressaltou que os atendimentos na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Nova Brasília não foram afetados pela ocorrência e seguem sendo realizados normalmente. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se algum suspeito foi detido após crime, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.
Unidade de saúde é arrombada e computadores são furtados em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica guarda municipal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

No Estado, mais de 3 mil crianças são registradas apenas com o nome da mãe a cada ano. Desde 2020, esse número se aproxima de 21 mil registros sem identificação paterna
Nova plataforma facilita acesso a reconhecimento de paternidade no ES
Saiba quais os melhores modelos de máquina de lavar roupas em 2026
Imagem BBC Brasil
Israel está demolindo cidades no sul do Líbano, mostram imagens de satélite

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados