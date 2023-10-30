Unidade de saúde é arrombada e computadores são furtados em Cariacica

A Unidade Básica de Saúde (UBS) de Nova Brasília, em Cariacica, foi arrombada na madrugada desta segunda-feira (20). Em uma gravação registrada após o crime, funcionários do local relatam que uma grande quantidade de materiais e computadores foram furtados durante a invasão.

Nas imagens feitas pelos funcionários é possível ver muitos objetos espalhados pelo chão e armários abertos na unidade de saúde. Pelo menos cinco computadores foram roubados durante o assalto.

A Guarda Municipal de Cariacica informou foi acionada na manhã desta segunda-feira (20) e esteve no local. Segundo a prefeitura, a corporação intensificou o patrulhamento na região para garantir a segurança dos servidores e moradores.

A Prefeitura de Cariacica ressaltou que os atendimentos na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Nova Brasília não foram afetados pela ocorrência e seguem sendo realizados normalmente. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se algum suspeito foi detido após crime, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.