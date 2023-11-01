Cariacica: uma cidade dinâmica na atração de investimentos

O município de Cariacica tem hoje o quarto maior PIB do Espírito Santo , equivalente a R$ 12,1 bilhões, ou 13% de toda a riqueza gerada na Grande Vitória . Os números podem causar certa surpresa, mas não em mim, nascido e criado na cidade, que hoje tenho o orgulho de administrar, trabalhando todos os dias da semana.

A história de Cariacica reúne os mesmos ingredientes da história da miscigenação brasileira, de origem indígena, com influências das culturas negra e europeia. Seus primeiros habitantes usavam a expressão “Cari-jaci-caá”, para identificar o porto onde desembarcavam os imigrantes. A expressão pode ser traduzida como “a chegada do homem branco”. Curiosamente, a cidade possui atualmente um Porto Seco Alfandegário (ALF) que é um dos maiores do Brasil.

A emancipação política da cidade foi estabelecida por um decreto de 1890, bem no início da República, e ela vem passando por grandes transformações, sendo atualmente um importante polo de atração de investimentos. Hoje Cariacica tem uma população de 353 mil habitantes e uma economia voltada para o setor terciário, comércio exterior e indústrias.

Pensando no desenvolvimento local, instituímos no primeiro ano do nosso mandato o Plano Plurianual de Cariacica – PPA, compreendendo o período até 2025, com 41 programas, todos com cronograma e plano de ações, nas áreas de educação, saúde, segurança e revitalização dos espaços públicos.

Nos dois primeiros anos de gestão financeira da nossa gestão, Cariacica obteve nota A em gestão fiscal, atribuída pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN. Registramos nos últimos dois anos a geração de mais de 6,4 mil novos empregos formais, o que indica o dinamismo da economia local.

Entre as nossas prioridades está a implantação de políticas públicas para melhorar o ambiente de negócios e a atração de investimentos, com destaque para o chamado Aprova Legal: para dar mais agilidade à aprovação de projetos, lançamos um novo sistema de regularização de edificações e licenças para construção. O resultado é que, antes, um processo demorava até 120 dias para tramitar, agora ele pode ser liberado em uma semana, pois todas as informações do projeto para avaliação, como índices urbanísticos, uso de edificações e zoneamento, foram parametrizados conforme legislação municipal, de forma a serem automaticamente validadas, dando agilidade para a realização de investimentos.

Cariacica tem hoje o quarto maior PIB do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Um dado que comemoramos: Cariacica está hoje em primeiro lugar no Espírito Santo e oitavo no Brasil no ranking das cidades que mais facilitam a abertura de empresas. Contamos com 689 atividades econômicas que podem ser exercidas sem nenhuma burocracia e que não precisam de ato público, e contamos também com a plataforma Simplifica Cariacica, para diminuir a burocracia para a abertura de empresas e negócios. A plataforma permite a consulta de viabilidade ou consulta prévia apenas em alguns minutos – essa é a primeira autorização do município para se constituir uma empresa.

Não por acaso, a cidade foi eleita pelo Sebrae-ES como uma das 3 melhores cidades do Espírito Santo para empreender. No ano passado, Cariacica foi a terceira cidade que mais investiu no Estado, somando R$ 195 milhões em investimentos, um recorde no município, um reconhecimento que também devemos fazer ao governador Renato Casagrande, a quem a população agradece pela parceria.