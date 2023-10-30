Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investimento de R$ 30 milhões

Cariacica terá fábrica de redutor de poluição feito com garrafa pet

Operação da planta começa em 2024 e produtos serão para atender a mineradora Vale e contribuir para reduzir as emissões na produção
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

30 out 2023 às 13:03

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 13:03

Supressor de poeira da Vale será feito de garrafa pet
Supressor de poeira da Vale será feito de garrafa pet Crédito: Vale/Divulgação
Com investimento de R$ 30 milhões ao longo dos próximos anos, Cariacica vai ganhar uma fábrica para fornecer um novo produto feito a partir de garrafa pet para ser usado na supressão de poeira emitida no processo industrial da Vale. 
A nova fábrica vai começar a funcionar até o fim do primeiro semestre de 2024 e toda a produção do novo supressor de poeira feita em Cariacica será destinada para uso nas operações da Vale.
O produto será feito a partir de plástico que seria descartado. O material passará por um processo de reciclagem química, que o transformará em resina para ser aplicada sobre as pilhas de minério, de carvão e de pelotas em Tubarão. O novo material também serão aplicados nos vagões do trem que trazem minério de Minas Gerais. A resina forma uma película protetora que evita a emissão de poeira.
O produto verde vai substituir o atual supressor de poeira, feito normalmente de celulose. A expectativa da Vale é que a migração completa para o produto mais sustentável seja feita até 2026. O supressor foi desenvolvido pela Vale em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)  depois de 10 anos de pesquisa. E começa agora a ser produzido em larga escala para uso industrial.
A expectativa do CEO da Biosolvit, Guilhermo Queiroz, é iniciar a produção em tempo integral a partir de março. E a perspectiva de geração de empregos é de um impacto direto de 12 a 15 pessoas para trabalhar na produção da fábrica. "Vamos ter um impacto relevante nas cooperativas de catadores. Hoje são 250 catadores impactos pelo projeto. É um número significativo que tende a crescer até a migração, pois precisaremos ampliar a capacidade produção", afirma.
A planta da Biosolvit, empresa do Rio de Janeiro, será instalada em um condomínio empresarial de Cariacica destinado à implantação de negócios que atuam na área ambiental. O espaço tem 2,7 mil metros quadrados. Os serviços de terraplanagem e adaptação já começaram e a companhia está contratando os equipamentos necessários para a transformação do plástico em resina. 
Até o início das operações no Estado, uma outra empresa, de São Paulo, a IQX, já vai começar a entregar o novo produto a ser usado na indústria, já a partir de novembro. Depois, todo o fornecimento será feito pela fábrica em Cariacica.
A expectativa é ampliar a operação da Biosolvit com a construção de uma fábrica em Minas Gerais, em local a ser definido após estudos técnicos.
Cariacica terá fábrica de redutor de poluição feito com garrafa pet

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Meio Ambiente poluição Vitória (ES) Vale SA Mineração
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula vai a reunião da esquerda mundial em meio a tensões globais com Trump
Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados