Ministério Público do ES estuda construir nova sede

Atual prédio do Ministério Público do Espírito Santo, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

A sede da Procuradoria-Geral de Justiça, a chefia do Ministério Público Estadual (MPES), pode mudar de endereço. A instituição já encomendou um projeto arquitetônico e a construção de uma maquete para mostrar como seria o novo prédio.

O diário oficial do MPES desta segunda-feira (20) registrou o lançamento de uma licitação para contratação de uma empresa que vai fazer a maquete, "incluindo a embalagem, o transporte e montagem".

O custo, apenas da miniatura, de acordo com a publicação, vai ser de até R$ 96.975,00.

Além do aviso de licitação, a coluna teve acesso ao edital.

O texto diz que "a confecção de uma maquete física para representar a nova sede do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) é uma necessidade técnica fundamental" e "o destaque principal é o imponente Prédio da Nova Sede da Procuradoria Geral de Justiça do Espírito Santo".

"Além do edifício, o escopo inclui a implantação no terreno, projetos de paisagismo e urbanismo", especifica o edital.

A área total do terreno é de 4.976,16 m².

27 pavimentos Em 117,30 m de altura. É o tamanho do novo prédio projetado

A atual sede da Procuradoria-geral de Justiça está localizada na Rua Procurador Antônio Benedicto Amancio Pereira, nº 121, no bairro Santa Helena, Vitória. É um prédio comprido, bem visível para quem acaba de descer a Terceira Ponte.

A nova sede precisaria ser construída em novo endereço.

Uma tomada de preços lançada pelo MPES no ano passado para a elaboração do projeto arquitetônico indica que esse local seria a avenida Capitão João Brandão, 220, na Enseada do Suá.

Em nota, o MPES confirmou à coluna que a ideia é construir o novo prédio na Enseada, em frente ao Tribunal de Justiça. O terreno pertence ao Ministério Público.

"Os estudos estão em fase inicial e ainda dependem de diversas avaliações de planejamento e orçamento e, portanto, não há datas e prazos a serem informados neste momento", diz nota enviada pela instituição.

A atual sede da Procuradoria-geral de Justiça, ainda de acordo com a nota, "passaria a sediar outras unidades de trabalho do próprio MPES, localizadas em Vitória, instaladas em imóveis diversos e, entre eles, vários alugados".

Confira a íntegra da nota do MPES:

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) estuda, de forma preliminar, a construção de uma nova sede. A atual passaria a sediar outras unidades de trabalho do próprio MPES, localizadas em Vitória, instaladas em imóveis diversos e, entre eles, vários alugados.

Os estudos estão em fase inicial e ainda dependem de diversas avaliações de planejamento e orçamento e, portanto, não há datas e prazos a serem informados neste momento.

O local previsto para a construção é de propriedade do Ministério Público, situado em frente ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A proposta é de que a nova sede seja planejada especificamente para atender às necessidades da instituição, notadamente no que se refere ao atendimento à sociedade.