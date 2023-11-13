Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

Majeski está em busca de um partido para ser candidato a prefeito de Vitória

Ex-deputado estadual não tem um grupo político para chamar de seu e acumula dissabores nas siglas pelas quais passou. Ainda assim, insiste

Públicado em 

13 nov 2023 às 09:22
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Deputado estadual Sergio Majeski
O ex-deputado estadual Sergio Majeski Crédito: Ana Salles/Ales
Sem mandato desde fevereiro deste ano, o ex-deputado estadual Sergio Majeski já decidiu que vai disputar a Prefeitura de Vitória em 2024. Para isso, porém, falta um partido que lhe garanta na corrida.
No PSDB, sigla à qual está filiado, o ex-parlamentar entendeu que não vai rolar. A legenda tem outros dois possíveis candidatos ao comando do Executivo da Capital: o deputado estadual Mazinho dos Anjos e o ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas. Este, aliás, preside o PSDB municipal.
Recentemente, Majeski esteve com o vice-governador Ricardo Ferraço, que assumiu a presidência do MDB estadual. Isso não quer dizer que o ex-deputado vá se filiar ao partido, mas mostra a movimentação dele.
O ex-deputado afirmou à coluna que só sai do PSDB para um partido que, de antemão, assegure que vai lançá-lo à Prefeitura de Vitória.
E já tem conversas adiantadas com uma sigla, contou, sem revelar o nome.
"Só troco por um partido com garantia de legenda para disputar a prefeito", cravou.
"Fui o candidato do PSDB mais votado (para deputado estadual, em 2022) em Vitória. E me colocaram como vogal (na direção municipal do partido), que é praticamente nada, sem me consultar. Pedi para retirar o meu nome. Ficou claro que havia um movimento para me isolar e não vou me desgastar", criticou.
Ricardo Ferraço integrava o ninho tucano até outro dia, mas o ex-parlamentar relatou que o vice-governador não se envolvia nas questões do partido na Capital.
O MDB, por sua vez, ainda não tem nem diretório constituído na cidade.
Em 2020, Majeski também tentou participar do pleito em Vitória. Na época, o PSB, partido ao qual estava filiado, fez uma prévia — uma votação interna —  e optou por lançar o então vice-prefeito, Sérgio Sá. 
"O PSB aprontou uma sacanagem com aquela prévia mequetrefe", alfinetou o ex-deputado.
Majeski não tem um grupo político para chamar de seu e acumula dissabores nos partidos pelos quais passou.
Ainda assim, insiste. 
Em relação ao governo Renato Casagrande (PSB), considera-se independente, nem apoiador nem opositor.

Veja Também

João Coser: "Nunca diria que a população de Vitória é de direita"

Erick Musso entra em campo para reaproximar Pazolini e Denninho

O ex-parlamentar atua, desde março, como diretor da Escola do Legislativo na Assembleia, cargo comissionado que passou a ocupar a convite do presidente da Casa, Marcelo Santos (Podemos).
Marcelo, de acordo com Majeski, é uma das pessoas com quem ele conversa a respeito do futuro partidário.
Entre as questões que gostaria de debater na campanha eleitoral, o (ainda) tucano avaliou que a educação, área em que o ex-deputado, professor de Geografia, mais milita, precisa melhorar.
"Vitória já se destacou bastante em saúde e educação, mas nos últimos anos, não somente na gestão Pazolini, a educação caiu bastante e o atendimento nos postos de saúde deixou a desejar. Houve aumento da população de rua e as comunidades mais pobres são alijadas de qualquer decisão." 
Quanto à decisão do próprio Majeski, bem, ele mesmo estabeleceu um prazo:
"Quero resolver essa questão (do partido ao qual se filiar) até dezembro".

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Michelle Bolsonaro no ES: o feminino e o feminismo

Bolsonaro no ES: culto à personalidade e recados sobre as eleições de 2024

Philipe Lemos vai sair da Serra para ser secretário no governo Casagrande

Curtas políticas: "Audifax é o candidato do PP a prefeito da Serra", diz Da Vitória

A conversa entre Casagrande e coronel Ramalho sobre as eleições de 2024

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vitória sérgio mageski PSDB Letícia Gonçalves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De make a skincare: 30 lançamentos de beleza imperdíveis de abril de 2026
Imagem de destaque
Morre, aos 80 anos, pesquisador que ajudou a construir o agro capixaba
O outono é uma estação propícia para procedimentos como
Outono e beleza: veja os procedimentos ideais para pele e cabelo nesta estação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados