Majeski está em busca de um partido para ser candidato a prefeito de Vitória

O ex-deputado estadual Sergio Majeski Crédito: Ana Salles/Ales

Sem mandato desde fevereiro deste ano, o ex-deputado estadual Sergio Majeski já decidiu que vai disputar a Prefeitura de Vitória em 2024. Para isso, porém, falta um partido que lhe garanta na corrida.

Recentemente, Majeski esteve com o vice-governador Ricardo Ferraço, que assumiu a presidência do MDB estadual. Isso não quer dizer que o ex-deputado vá se filiar ao partido, mas mostra a movimentação dele.

O ex-deputado afirmou à coluna que só sai do PSDB para um partido que, de antemão, assegure que vai lançá-lo à Prefeitura de Vitória.

E já tem conversas adiantadas com uma sigla, contou, sem revelar o nome.

"Só troco por um partido com garantia de legenda para disputar a prefeito", cravou.

"Fui o candidato do PSDB mais votado (para deputado estadual, em 2022) em Vitória. E me colocaram como vogal (na direção municipal do partido), que é praticamente nada, sem me consultar. Pedi para retirar o meu nome. Ficou claro que havia um movimento para me isolar e não vou me desgastar", criticou.

Ricardo Ferraço integrava o ninho tucano até outro dia, mas o ex-parlamentar relatou que o vice-governador não se envolvia nas questões do partido na Capital.

O MDB, por sua vez, ainda não tem nem diretório constituído na cidade.

Em 2020, Majeski também tentou participar do pleito em Vitória. Na época, o PSB, partido ao qual estava filiado, fez uma prévia — uma votação interna — e optou por lançar o então vice-prefeito, Sérgio Sá.

"O PSB aprontou uma sacanagem com aquela prévia mequetrefe", alfinetou o ex-deputado.

Majeski não tem um grupo político para chamar de seu e acumula dissabores nos partidos pelos quais passou.

Ainda assim, insiste.

Em relação ao governo Renato Casagrande (PSB), considera-se independente, nem apoiador nem opositor.

O ex-parlamentar atua, desde março, como diretor da Escola do Legislativo na Assembleia, cargo comissionado que passou a ocupar a convite do presidente da Casa, Marcelo Santos (Podemos).

Marcelo, de acordo com Majeski, é uma das pessoas com quem ele conversa a respeito do futuro partidário.

Entre as questões que gostaria de debater na campanha eleitoral, o (ainda) tucano avaliou que a educação, área em que o ex-deputado, professor de Geografia, mais milita, precisa melhorar.

"Vitória já se destacou bastante em saúde e educação, mas nos últimos anos, não somente na gestão Pazolini, a educação caiu bastante e o atendimento nos postos de saúde deixou a desejar. Houve aumento da população de rua e as comunidades mais pobres são alijadas de qualquer decisão."

Quanto à decisão do próprio Majeski, bem, ele mesmo estabeleceu um prazo: