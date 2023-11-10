Curtas políticas: "Audifax é o candidato do PP a prefeito da Serra", diz Da Vitória

Audifax Barcelos na convenção do PP, em julho, quando já flertava com o partido Crédito: Letícia Gonçalves

A filiação do ex-prefeito Audifax Barcelos ao Progressistas (PP) está marcada para 2 de dezembro. E o presidente estadual da legenda, deputado federal Da Vitória, já cravou, em entrevista à coluna, que o futuro integrante da sigla vai ser lançado candidato a prefeito da Serra em 2024.

"Ele é nosso candidato a prefeito da Serra. É um líder, que chega com segurança para construir uma proposta", afirmou o parlamentar.

Audifax comandou a cidade por três mandatos, de 2005 a 2008 e de 2013 a 2020. Em 2022, após dois anos na planície, o ex-prefeito decidiu disputar o governo do Espírito Santo e teve um resultado tímido. Ficou em quarto lugar, com 135.512 votos (6,51%). Não ganhou nem na Serra.

No segundo turno, o ex-prefeito apoiou Carlos Manato (PL) contra Renato Casagrande (PSB). O socialista, após passar sufoco, foi reeleito.

DEVAGAR COM O ANDOR

Desta vez, o ex-prefeito está mais comedido. Preferiu não conceder entrevista para confirmar se vai ou não ser candidato em 2024.

GUINADA IDEOLÓGICA

Foi, formalmente, uma guinada ideológica, ainda que o ex-prefeito tenha ficado sem partido desde então. Afinal, há uma grande distância entre a Rede de Marina Silva e o PL de Jair Bolsonaro. Manato, aliás, fazia questão de se apresentar como o candidato de Bolsonaro no Espírito Santo.

Digo que foi uma guinada formal porque, na prática, integrantes da própria esquerda já torciam o nariz para Audifax antes mesmo dessa reviravolta. Como o PSOL, que está federado com a Rede.

É que o ex-prefeito nunca se disse mesmo um homem de esquerda. Aliás, apresenta-se como de esquerda, direita e centro. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo.

Assim, filiar-se ao PP já não choca. Para se ter uma ideia, Audifax cogitou até integrar os quadros do PL.

O Progressistas é do Centrão. Parte dos deputados federais da sigla decidiu apoiar o governo Lula (PT) em troca de cargos e outras benesses.

Na bancada do Espírito Santo, contudo, o partido tem Evair de Melo, ferrenho bolsonarista, e Da Vitória, que se apresenta como independente em relação ao governo federal.

OMBREADO COM CASAGRANDE?

Da Vitória e Casagrande andavam afastados, mas a coisa já melhorou. O presidente estadual do PP diz que segue firme como aliado do socialista. Isso não impede, entretanto, o partido de concorrer contra Sérgio Vidigal, outro aliado do Palácio Anchieta.

"É eleição municipal, não para governador", destacou Da Vitória. Ele tem certeza que Vidigal vai tentar a reeleição.

E ainda apostou que, se eleito prefeito, Audifax, apesar das críticas que fez a Casagrande no ano passado, "vai estar ombreado com o governador para ajudar a Serra e, consequentemente, a governabilidade do governador Casagrande".

MURIBECA NO REPUBLICANOS

Outra definição partidária que movimenta o tabuleiro da política serrana é a do deputado estadual Pablo Muribeca. Eleito pelo Patriota, ele conseguiu autorização do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) para trocar de legenda.

O destino, como esperado, é o Republicanos. Muribeca é pré-candidato a prefeito da Serra.

A NOVA SEDE DA CÂMARA DE VITÓRIA

O atual, que pertence ao município, não tem condições de abrigar os trabalhos dos vereadores e servidores e receber o público, na avaliação de Piquet. Um relatório do Crea-ES apontou haver "risco de vida para os transeuntes".

Pois bem. Um edital foi publicado para que proprietários de imóveis apresentassem propostas. Três responderam. O prazo terminou no último dia 24.

A Câmara de Vitória realiza vistorias técnicas nos imóveis. "A gente precisa ver se os proponentes cumpriram as exigências do chamamento público. Depois, eles apresentam um projeto arquitetônico e vemos a questão dos valores", contou Piquet.

De acordo com a Câmara de Vitória, a expectativa é que a assinatura do contrato ou da ordem de serviço ocorra em dezembro.

MAS GENTE?!

Por falar em Câmara de Vitória, em dois meses, dois servidores comissionados da Casa foram presos. Os assessores estavam lotados no gabinete do vereador Duda Brasil (União Brasil), líder do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), e foram exonerados logo em seguida.

Duda não foi implicado nem é suspeito em nenhum dos casos.

O CASO DO BAFÔMETRO

A representação feita pela ONG Transparência Capixaba contra o deputado estadual Lucas Polese (PL) ainda tramita na Corregedoria da Assembleia Legislativa.

Lucas Polese já apresentou defesa no âmbito da representação. De acordo com a assessoria do corregedor da Assembleia, Mazinho dos Anjos (PSDB), o tucano está estudando os argumentos do deputado do PL e vai se manifestar nos autos até o final da próxima semana.

Polese já alegou, publicamente, que decidiu não se submeter ao teste por ser perseguido pela alta cúpula da PM.

CONTARATO ELOGIADO POR PMs

Ironicamente, o senador Fabiano Contarato (PT), delegado aposentado da Polícia Civil que, frequentemente, é criticado por bolsonaristas, desta vez foi elogiado pela Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais (Feneme).

Estou dizendo que a Feneme é oficialmente bolsonarista? Não. Mas é inegável que a maioria dos integrantes das corporações militares é refratária ao PT.

Contarato foi o relator, no Senado, da Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios ( PL 3045/2022 ).

O texto, que tem pontos positivos e outros, controversos, contou com o apoio de bolsonaristas e petistas. Foi aprovado. Na Câmara dos Deputados, o relator foi Capitão Augusto (PL).

Em nota oficial , a Feneme fez um agradecimento "muito especial" a Contarato e Augusto, "pelas articulações realizadas no parlamento visando viabilizar, ao final, a aprovação da tão sonhada LOB PM/CBM".

CONVIDADO SURPRESA?

Uma preocupação rondou os bastidores da organização do 11º Fórum Liberdade e Democracia, realizado pelo Instituto Líderes do Amanhã, nestas quinta (9) e sexta (10) em Vitória.

É que, nesta sexta, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) faz uma visita ao Espírito Santo. E se alguém o convidar para dar uma passadinha no evento?

Boa parte do público, formada por empresários, até poderia gostar. No segundo turno de 2022, no estado, Bolsonaro obteve 58,04% dos votos e Lula, 41,96%.