A conversa entre Casagrande e coronel Ramalho sobre as eleições de 2024

Alexandre Ramalho, Renato Casagrande e Tyago Hoffmann Crédito: Reprodução/Instagram

No último dia 2, o governador Renato Casagrande (PSB) esteve na casa do secretário estadual de Segurança Pública, o coronel da reserva da Polícia Militar Alexandre Ramalho (Podemos).

No cardápio, arroz de costela. Mas não apenas isso. As eleições de 2024 foram o prato principal. Ramalho é um possível candidato a prefeito de Vitória, ou de Vila Velha.

O deputado estadual Tyago Hoffmann, pré-candidato do PSB à prefeitura da Capital, acompanhou o governador no encontro. E aliados do coronel também marcaram presença.

Quem conversou com Ramalho nos últimos meses o percebeu mais animado para disputar o comando do Executivo municipal de Vila Velha, quando o assunto são as eleições do ano que vem. O cenário, entretanto, indica que essa é a opção menos provável.

"Ele não deve disputar em Vila Velha. Seria uma eleição mais difícil (contra o atual prefeito, Arnaldinho Borgo) e significaria um afastamento do governo, porque Casagrande já se comprometeu a apoiar a reeleição do Arnaldinho", avaliou um integrante do grupo político do secretário estadual.

O CAMINHO ATÉ BRASÍLIA

Há outra questão a ser levada em conta: para concorrer contra Arnaldinho, Ramalho teria que sair do Podemos. E isso poderia ser um revés para o coronel.

É que ele é o primeiro suplente do partido na Câmara dos Deputados. Se Gilson Daniel ou Victor Linhalis, que ocupam cadeiras lá, se licenciassem do mandato, quem assumiria seria Ramalho. E o PM da reserva nunca escondeu de ninguém que prefere atuar no Legislativo federal.

Às vésperas do início do atual mandato de Casagrande, mais de um deputado federal estava disposto a assumir uma secretaria estadual. Entre eles, Gilson Daniel. Para evitar atritos com os outros interessados, o governador decidiu não convidar ninguém.

Após o pleito do ano que vem, porém, deve haver alguma mudança no secretariado. Poderia ser a chance de Ramalho virar deputado. Mas isso é apenas uma hipótese.

Ele também poderia não disputar o pleito de 2024 e preparar-se para a corrida eleitoral em 2026, quando os cargos de deputado federal e senador vão estar em jogo. Basta receber votos suficientes.

A PREFEITURA DE VITÓRIA

Mas a Prefeitura de Vitória também está no radar. Casagrande não disse, com todas as letras, que prefere que o coronel concorra na Capital. Os próprios aliados de Ramalho, contudo, captaram a mensagem.

Em tese, o secretário tem potencial para tirar votos do atual prefeito, Lorenzo Pazolini (Republicanos). Afinal, os dois são de centro-direita e egressos de corporações policiais — Pazolini é delegado licenciado da Polícia Civil.

O chefe do Executivo da Capital não integra o grupo político do governador.

De acordo com um casagrandista, não haveria problema, por exemplo, se Ramalho concorresse à Prefeitura de Vitória e o deputado estadual Tyago Hoffmann, aliadíssimo de Casagrande, também.

Se quiser disputar algum cargo no ano que vem, o coronel tem que deixar o comando da Secretaria Estadual de Segurança Pública até o início de abril.

O PODEMOS

O domicílio eleitoral do secretário permanece em Vila Velha, mas ele pode mudar esse endereço no ano que vem.