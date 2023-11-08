Bolsonaro vai receber homenagem e título de cidadão espírito-santense

A sessão especial com a presença do ex-presidente será nesta sexta-feira (10), as 15 horas. Ainda não há informação de que horas ele chega ao Estado. Quem presidirá a solenidade será o deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PL), que propôs a entrega da Ordem do Mérito a Bolsonaro. Já o título de cidadania foi proposto pelo deputado estadual Capitão Assumção (PL).