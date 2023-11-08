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Assembleia do ES

Bolsonaro vai receber homenagem e título de cidadão espírito-santense

Assembleia Legislativa do ES fará evento solene com presença do ex-presidente nesta sexta-feira (10), às 15h; Bolsonaro deve ficar no Estado até sábado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2023 às 11:41

Publicado em 08 de Novembro de 2023 às 11:41

Bolsonaro durante motociata entre Vila Velha e Vitória em julho de 2022
Bolsonaro durante motociata entre Vila Velha e Vitória em julho de 2022 Crédito: Vitor Jubini
Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou, na sessão desta quarta-feira (8), a entrega da comenda da Ordem do Mérito Domingos Martins e do título de cidadão espírito-santense ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A comenda é a mais alta honraria concedida pelo legislativo estadual. 
A sessão especial com a presença do ex-presidente será nesta sexta-feira (10), as 15 horas. Ainda não há informação de que horas ele chega ao Estado. Quem presidirá a solenidade será o deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PL), que propôs a entrega da Ordem do Mérito a Bolsonaro. Já o título de cidadania foi proposto pelo deputado estadual Capitão Assumção (PL).
“Será um momento festivo, no qual poderemos dialogar e celebrar com os patriotas”, afirmou Bahiense.
A última vez que Bolsonaro esteve no Estado foi em julho de 2022, na Marcha para Jesus, antes ainda do período eleitoral.
A previsão é que Bolsonaro fique no Espírito Santo pelo menos até sábado (11), quando será realizado o evento PL Mulher ES, com a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Questionada por A Gazeta, a assessoria do senador Magno Malta, que organiza os detalhes da vinda de Bolsonaro ao Estado, disse que a agenda será apenas partidária. Mais detalhes não foram fornecidos por "questão de segurança", conforme a assessoria.
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