A Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou, na sessão desta quarta-feira (8), a entrega da comenda da Ordem do Mérito Domingos Martins e do título de cidadão espírito-santense ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A comenda é a mais alta honraria concedida pelo legislativo estadual.
A sessão especial com a presença do ex-presidente será nesta sexta-feira (10), as 15 horas. Ainda não há informação de que horas ele chega ao Estado. Quem presidirá a solenidade será o deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PL), que propôs a entrega da Ordem do Mérito a Bolsonaro. Já o título de cidadania foi proposto pelo deputado estadual Capitão Assumção (PL).
“Será um momento festivo, no qual poderemos dialogar e celebrar com os patriotas”, afirmou Bahiense.
A última vez que Bolsonaro esteve no Estado foi em julho de 2022, na Marcha para Jesus, antes ainda do período eleitoral.
A previsão é que Bolsonaro fique no Espírito Santo pelo menos até sábado (11), quando será realizado o evento PL Mulher ES, com a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Questionada por A Gazeta, a assessoria do senador Magno Malta, que organiza os detalhes da vinda de Bolsonaro ao Estado, disse que a agenda será apenas partidária. Mais detalhes não foram fornecidos por "questão de segurança", conforme a assessoria.
Bolsonaro vai receber homenagem e título de cidadão espírito-santense