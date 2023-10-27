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Assembleia Legislativa do ES abre seleção de estágio com bolsa de R$ 1 mil

Inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 17 de novembro de 2023, chances são para estudantes de Direito, Ciências Contábeis, Administração, Comunicação Social e Informática
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 out 2023 às 16:49

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 16:49

ALES
Sede da Assembléia Legislativa do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de nível superior. A oferta é de dez vagas e a bolsa de complementação educacional será de R$ 1.089,86. Os estudantes também recebem auxílio-transporte e seguro contra acidentes pessoais.
Os oportunidades estão distribuídas da seguinte maneira:
  • Direito (2)
  • Ciências Contábeis (2)
  • Administração (2)
  • Comunicação Social – Jornalismo (1)
  • Comunicação Social – Publicidade e Propaganda ou Design Gráfico (1)
  • Comunicação Social ou Rádio e TV (1)
  • Área de Informática (1)
Para participar, os candidatos precisam estar regularmente matriculados nos respectivos cursos superiores, ter concluído com aprovação pelo menos 50% dos períodos do curso superior e estar a, no máximo, um ano da conclusão no momento da convocação para a assinatura do contrato de estágio.
A jornada de atividade é de quatro horas diárias e 20 horas semanais, compatível com o horário escolar, respeitado o horário de funcionamento da Casa, que é de 7 às 19 horas. O contrato terá a duração de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 17 de novembro de 2023, exclusivamente pela internet, por meio do preenchimento do Formulário de Inscrição disponível no site da Ales. Os candidatos devem enviar o formulário digitalizado, juntamente com documentos comprobatórios em formato PDF, para o e-mail: [email protected], com o assunto "Processo Seletivo 2023".
Os documentos necessários para a inscrição incluem cópia do documento de identificação, declaração da instituição de ensino que comprove a matrícula e regularidade, documento que comprove o período cursado, coeficiente de rendimento acadêmico e currículo.
A seleção será realizada em apenas uma etapa, consistindo na análise do coeficiente de rendimento acadêmico. Serão classificados apenas os candidatos que apresentarem coeficiente de rendimento acadêmico superior a 70%, conforme estabelece o edital. Em caso de empate, critérios de desempate incluem o período mais avançado do curso e a maior idade do candidato.
“A realização do processo seletivo é a maneira que o Poder Legislativo tem de garantir transparência e igualdade de oportunidades aos estudantes que buscam oportunidades no mercado de trabalho. Esse método é fundamental para garantir que as instituições públicas tenham equipes qualificadas e comprometidas, enquanto cumprem seu papel de promover o acesso à educação superior e a equidade na contratação de estagiários”, comenta o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos.

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