Prédio da Prefeitura Municipal de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Prefeitura de Vitória vai ampliar as possibilidades de estágio no município. Por meio do Projeto de Lei 044/2023 enviado à Câmara da Capital, a ideia é estabelecer convênios com outros órgãos para aumentar o número de estudantes em atividade na cidade.

O anúncio foi feito pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) em suas redes sociais, na noite da última quarta-feira (25).

“A prática do estágio é importante tanto para formação profissional dos alunos quanto para auxílio na manutenção das residências. O projeto é de cunho social que visa auxiliar aqueles que mais precisam”, afirmou o prefeito, no vídeo. Após a aprovação na Câmara, o texto segue para sanção.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura de Vitória vai ampliar oferta de vagas de estágio

A legislação propõe regulamentar e autorizar a cessão de estagiários da prefeitura para órgãos do Poder Judiciário e ao governo do Espírito Santo que exerçam atividades no município.

O número de vagas oferecidas, inclusive, poderá ser ampliado posteriormente, a depender dos convênios e dos projetos a serem formados. Os estudantes poderão ser cedidos para exercer suas funções em outro órgão público, sem alteração da lotação no local de origem, por meio de convênio de cooperação técnica.

O quantitativo ficará a critério do secretário responsável pela gestão de Recursos Humanos, sendo que a demanda e a necessidade deverá ser justificada pelo local requisitante. A cessão será feita em número ou percentual que não prejudique o funcionamento adequado e regular de nenhum órgão do município.