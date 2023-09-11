Jovens no ES usam dinheiro do estágio para ajudar nas contas de casa

Ana Júlia Ribeiro Rocha, de 18 anos, é estagiária na área de protocolo da Ceturb Crédito: Acervo pessoal

Mais de 60% dos alunos do ensino médio que fazem estágio usam a bolsa-auxílio para ajudar a família com as despesas domésticas. O resultado faz parte de uma pesquisa, divulgada pelo Centro de Integração Empresa-Escola no Espírito Santo (Ciee-ES), com estudantes de 16 a 18 anos.

Uma das alunas que ajuda a família a pagar as contas da casa é Ana Júlia Ribeiro Rocha, 18 anos. Ela começou como adolescente aprendiz no setor jurídico e, desde maio, é estagiária na área de protocolo da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES).

"Além do estágio, também frequento o pré-vestibular e pretendo fazer faculdade de Direito. Esta é uma ótima experiência pessoal e profissional. Quando necessário, ajudo a minha mãe com o pagamento das contas", comenta.

Ketleen da Silva Gomes, de 16 anos, entrega parte da bolsa estágio para a família e usa o restante do dinheiro para comprar coisas para ela.

“Ajudo em casa no que é preciso e o resto fica para mim. Estava procurando um estágio e decidi fazer o cadastro no site do CIEE. Pretendo fazer faculdade no futuro, mas ainda não escolhi o curso”, relata.

Sobre a pesquisa

O superintendente executivo do CIEE-ES, Jossyl Nader, ressalta que os resultados demonstram a importância do estágio como uma oportunidade de desenvolvimento profissional para os estudantes. E destaca que a bolsa recebida pelos jovens também desempenha um papel importante no contexto socioeconômico das famílias.

“A pesquisa demonstra que o estágio de ensino médio com bolsa de auxílio não beneficia apenas os estudantes individualmente, mas também impacta com segurança as famílias, ajudando-as a enfrentar dificuldades financeiras e proporcionando uma maior estabilidade econômica”, observa.

O levantamento mostrou ainda que, no aspecto profissional, os estudantes apontaram que o estágio contribui para aumentar a experiência e o conhecimento, além de contribuir para o futuro ingresso no mercado de trabalho. Esses foram os itens mais votados, conforme dados do estudo.

Os estagiários de nível médio atuam no suporte a atividades na área administrativa, informática, entre outros segmentos. A Lei de Estágio 11.788/08 determina que para estagiar é preciso estar regularmente matriculado, com frequência regular. A instituição de ensino deve estar plenamente atendendo aos requisitos da legislação, principalmente o projeto pedagógico da escola.

Nader lembra que, dentro da realidade brasileira, o estágio oferece uma oportunidade ímpar de iniciar no mundo do trabalho sob o amparo de uma lei que garante direito à bolsa e recesso remunerado.

“É importante destacar ainda que o estágio não deve ser visto apenas como uma fonte de renda, mas também como uma oportunidade de aprendizado e crescimento profissional. A bolsa auxílio é uma forma de valorizar o trabalho realizado pelos estudantes e considerar sua contribuição para a empresa ou instituição em que estão estagiando”, afirma Nader.

Dados da pesquisa