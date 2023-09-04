Mais de 3.000 vagas abertas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade no ES

Carteira de trabalho digital. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 3.001 vagas de emprego estágio disponíveis nesta segunda-feira (4). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas de emprego

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 486. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de serralheiro, atendente de lojas, auxiliar de inventário, auxiliar de linha de produção, operador de câmara fria, repositor em supermercado, técnico de manutenção eletrônica, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 511, das quais 51 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para balconista de farmácia, operador de loja, serralheiro, camareira, servente de obra, auxiliar de limpeza industrial, montador, técnico em segurança do trabalho, entre outros postos. 511, das quais 51 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para balconista de farmácia, operador de loja, serralheiro, camareira, servente de obra, auxiliar de limpeza industrial, montador, técnico em segurança do trabalho, entre outros postos. Veja as vagas.

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 729. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, armador, auxiliar de logística, carpinteiro, controlador de pragas, mecânico de manutenção de máquinas, operador de caixa, estruturas metálicas, entre outras chances. 729. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, armador, auxiliar de logística, carpinteiro, controlador de pragas, mecânico de manutenção de máquinas, operador de caixa, estruturas metálicas, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 161. Há oportunidades para auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, carpinteiro, cozinheiro em geral, fiscal de loja, orientador de tráfego para estacionamento, preparador de estruturas metálicas, servente de obras, entre outras chances. 161. Há oportunidades para auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, carpinteiro, cozinheiro em geral, fiscal de loja, orientador de tráfego para estacionamento, preparador de estruturas metálicas, servente de obras, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 95. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, ajudante de cozinha, promotor de vendas, repositor em supermercados, soldador autógeno, entre outras chances. 95. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, ajudante de cozinha, promotor de vendas, repositor em supermercados, soldador autógeno, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência de Empregos de Viana

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] . É importante ser informado no e-mail à qual vaga o candidato tem interesse.

Vagas: 338. Há oportunidades para auxiliar de logística, auxiliar de expedição, oficial armador, auxiliar de obra, oficial carpinteiro, pedreiro, técnico em edificações, entre outras chances. 338. Há oportunidades para auxiliar de logística, auxiliar de expedição, oficial armador, auxiliar de obra, oficial carpinteiro, pedreiro, técnico em edificações, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 15. Há oportunidades para líder de produção, auxiliar de expedição, monitor nível superior, técnico de elevador, ajudante de açougueiro, entre outras chances. 15. Há oportunidades para líder de produção, auxiliar de expedição, monitor nível superior, técnico de elevador, ajudante de açougueiro, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 151. Há oportunidades para acabador, ajudante de obras, aplicador de resina, auxiliar de linha de produção, eletricista de iluminação pública, mecânico industrial, pedreiro, entre outras chances. 151. Há oportunidades para acabador, ajudante de obras, aplicador de resina, auxiliar de linha de produção, eletricista de iluminação pública, mecânico industrial, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 239. Há oportunidades para cozinheiro, encarregado civil, garçom, lixador, mecânico montador, motorista de ônibus, vendedor, entre outras chances. 239. Há oportunidades para cozinheiro, encarregado civil, garçom, lixador, mecânico montador, motorista de ônibus, vendedor, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 190. Há oportunidades para ajudante de obra, armador oficial pleno, auxiliar de depósito, auxiliar de serviços gerais, oficial polivalente, , entre outras chances. 190. Há oportunidades para ajudante de obra, armador oficial pleno, auxiliar de depósito, auxiliar de serviços gerais, oficial polivalente, , entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de São Mateus

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 238. Há oportunidades para ajudante geral, analista de vendas, atendente de padaria, auxiliar de produção, auxiliar de cozinha, auxiliar técnico operacional, eletricista, mecânico de veículos, oficial de construção civil, entre outras chances. : 238. Há oportunidades para ajudante geral, analista de vendas, atendente de padaria, auxiliar de produção, auxiliar de cozinha, auxiliar técnico operacional, eletricista, mecânico de veículos, oficial de construção civil, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Barra de São Francisco

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 65. Há oportunidades para auxiliar de linha de produção, garçom, churrasqueiro, operador de caixa, servente, repositor de congelados, entre outras chances. 65. Há oportunidades para auxiliar de linha de produção, garçom, churrasqueiro, operador de caixa, servente, repositor de congelados, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Colatina

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 116. Há oportunidades para ajudante de obra, auxiliar administrativo, armador de ferragens, assistente de engenharia, costureira, conferente de carga, operador de escavadeira, entre outras chances. 116. Há oportunidades para ajudante de obra, auxiliar administrativo, armador de ferragens, assistente de engenharia, costureira, conferente de carga, operador de escavadeira, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.