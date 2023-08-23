Eletrobras deve divulgar vagas de emprego no ES nos próximos dias

A Eletrobras deve divulgar nos próximos dias as vagas de emprego destinadas ao Espírito Santo, referentes ao processo seletivo de profissionais anunciado pela companhia recentemente. A oferta total é de 52 vagas. Além do Estado, também há postos de trabalho no Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo.

As chances são para atuar na subsidiária Eletrobras Furnas, em cargos de níveis superior e médio/técnico.

Este é o primeiro processo seletivo realizado pela empresa após a sua privatização, em 2022. Como a empresa não realiza mais concursos públicos, a seleção dá a oportunidade de direcionar as contratações a fim de aumentar a diversidade no seu quadro de funcionários, atraindo talentos para o novo momento da empresa.