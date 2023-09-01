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Oportunidades

Mais de 350 vagas de emprego e estágio abertas nesta sexta-feira no ES

Tem oportunidades em farmácia, transporte, escritório de contabilidade, rodovia, entre outros segmentos; veja como se candidatar nos processos seletivos
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 set 2023 às 13:36

Publicado em 01 de Setembro de 2023 às 13:36

Carteira de trabalho digital.
Carteira de trabalho digital. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Profissionais que estão à procura de emprego ou estágio devem ficar atentos. Estão abertas nesta sexta-feira (01) 357 vagas no Espírito Santo. Os postos são voltados para o setor de serviços e destinados a vários níveis de escolaridade.
Há chances na Grande Vitória e também no interior. É bom lembrar que as vagas podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Para participar, basta fazer o cadastro no site de carreira das empresas ou enviar o currículo por e-mail, conforme modelo de recrutamento de candidatos.

Confira as vagas

Marca Ambiental

Como se candidatar: o cadastro deve ser feito no site de carreira da empresa
  • Vagas: 14, todas para Cariacica
  • Analista de departamento pessoal
  • Auxiliar de suprimentos
  • Borracheiro
  • Eletromecânico
  • Estagiário
  • Lavador automotivo
  • Oficial de manutenção mecânica
  • Pedreiro operação
  • Servente geral
  • Servente geral inerte
  • Técnico de segurança do trabalho

Gts Contabilidade

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], até o dia 30 de setembro, sem esquecer de informar o nome do cargo no campo do assunto.
  • Vagas: 2 para Serra
  • Assistente fiscal/legalização
  • Assistente Contábil

Eco 101

Como se candidatar: o cadastro deve ser feito no site de carreira da empresa. 
  • Vagas: 6
  • Operador balança (Sooretama e Guarapari)
  • Operador pedágio pcd (Serra)
  • Operador tráfego (São Mateus, João Neiva e Serra)

Autoglass

Como se candidatar: o cadastro deve ser feito no site de carreira da empresa. 
  • Vagas: 222, para Vila Velha
  • Analista de datacenter - SysAdmin
  • Analista de governança de TI
  • Analista de qualidade de software - júnior
  • Analista DevOps
  • Desenvolvedor Delphi
  • Desenvolvedor .Net
  • Engenheiro de software - Fullstack
  • Líder de equipe - dados
  • Analista de compras - Engenharia
  • Analista de contas
  • Analista de contratos de obra
  • Analista de expansão de rede
  • Analista de melhoria contínua - Engenharia/Obras
  • Analista de pricing
  • Analista de qualidade obras
  • Analista de relacionamento comercial
  • Analista de relatórios
  • Analista lean
  • Assistente administrativo
  • Assistente administrativo - contratos
  • Assistente administrativo - engenharia
  • Assistente comercial
  • Assistente de compras
  • Assistente de faturamento
  • Auxiliar administrativo - admissão
  • Auxiliar administrativo - engenharia
  • Auxiliar administrativo - fornecimento
  • Auxiliar administrativo pcd 
  • Auxiliar administrativo - qualidade
  • Coordenador de produção (Guarapari)
  • Coordenador de vendas
  • Coordenador financeiro - contas a receber
  • Líder de engenharia
  • Líder de equipe - atendimento
  • Líder de equipe - BPO
  • Líder de equipe - fluente em espanhol
  • Líder de equipe - vendas Mx Tech
  • Líder de negociação e compras
  • Projetista arquitetura Jr
  • Projetista arquitetura pleno
  • Técnico em segurança do trabalho II

Fortbras

Como se candidatar: o cadastro deve ser feito no site de carreira da empresa. 
  • Vagas: 26
  • Assistente administrativo(a) (Vila Velha)
  • Auxiliar administrativo(a) | caixa (Linhares)
  • Auxiliar de atendimento pré venda (Serra)
  • Auxiliar de serviços gerais (Serra)
  • Gerente de filial (Linhares)
  • Mecânico (Linhares e Vitória)
  • Motorista entregador(a) (Cariacica e Serra)
  • Operador(a) de logística (Linhares, Serra, Vila Velha e Viana)
  • Vendedor(a) Interno(a) (Linhares, Vila Velha, Cachoeiro de itapemirim e Guarapari)

Vix Logística

Como se candidatar: o cadastro deve ser feito no site de carreira da empresa. 
  • Vagas: 4
  • Motorista de caminhão (Serra)
  • Auxiliar administrativo pcd (Vitória)
  • Consultor pós-vendas
  • Assistente de locação (Vitória)

Unilider

Como se candidatar: o cadastro deve ser feito no site de carreira da empresa. 
  • Vagas: 8, todas para Serra
  • Assistente de comunicação e marketing 
  • Encarregado de condomínio (manutenção)
  • Estagiário de contábil/ fiscal
  • Estoquista 
  • Executivo de contas
  • Gerente de controladoria
  • Supervisor de e-commerce
  • Vendedor top contas

Drogasil

Como se candidatar: o cadastro deve ser feito no site de carreira da empresa. 
  • Vagas: 17
  • Atendente (Vitória, Serra, Vila Velha, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Mateus, Guarapari e Colatina)
  • Farmacêutico (Colatina, Vila Velha, Vitória e Serra)
  • Orientador de loja (Vitória, Serra, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim)

Águia Branca

Como se candidatar: o cadastro deve ser feito no site de carreira da empresa. 
  • Vagas: 9, a maioria para Cariacica
  • Analista de e-commerce Jr 
  • Estágio de Ensino Superior
  • Promotor de vendas
  • Analista contábil 
  • Analista de pricing (São Mateus)
  • Motorista intermunicipal (São Mateus, Colatina e Cariacica)
  • Analista de DHO Sênior

Timenow

Como se candidatar: o cadastro deve ser feito no site de carreira da empresa.
  • Vagas: 10
  • Contratos - pessoa supervisora técnica de projetos (Aracruz)
  • Projetos - pessoa engenheira de projetos (Aracruz)
  • Engenharia - pessoa engenheira de projetos (Vitória e Vila Velha)
  • Engenharia - pessoa técnica em segurança no trabalho (Vitória e Vila Velha)
  • Administrativo - pessoa especialista financeira (Vitória)
  • Engenharia - pessoa fiscal de campo (Vitória)
  • Processos de suporte - pessoas assistente contábil (Vitória)
  • RH - pessoa assistente de pessoal (Vitória)

Gol

Como se candidatar: o cadastro deve ser feito no site de carreira da empresa. 
  • Vaga: 1 para Vitória
  • Auxiliar de aeroporto 

Total Express

Como se candidatar: o cadastro deve ser feito no site de carreira da empresa. 
  • Vagas: 3 para Serra
  • Auxiliar de operações
  • Conferente de prevenção a perdas 
  • Controlador de acesso 

Extrafruti

Como se candidatar: o cadastro deve ser feito no site de carreira da empresa. 
  • Vagas: 35
  • Auxiliar de expedição pcd (Viana)
  • Auxiliar de produção 
  • Auxiliar de produção pcd 
  • Jovem Aprendiz (Vitória e Santa Maria de Jetibá)
  • Promotor de vendas (Serra, Vitória, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Vila Velha e Linhares)
  • Promotor de vendas pcd (Serra e Vila Velha)

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