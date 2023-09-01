Mais de 350 vagas de emprego e estágio abertas nesta sexta-feira no ES

Há chances na Grande Vitória e também no interior. É bom lembrar que as vagas podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Para participar, basta fazer o cadastro no site de carreira das empresas ou enviar o currículo por e-mail, conforme modelo de recrutamento de candidatos.
Confira as vagas
Marca Ambiental
- Vagas: 14, todas para Cariacica
- Analista de departamento pessoal
- Auxiliar de suprimentos
- Borracheiro
- Eletromecânico
- Estagiário
- Lavador automotivo
- Oficial de manutenção mecânica
- Pedreiro operação
- Servente geral
- Servente geral inerte
- Técnico de segurança do trabalho
Gts Contabilidade
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], até o dia 30 de setembro, sem esquecer de informar o nome do cargo no campo do assunto.
- Vagas: 2 para Serra
- Assistente fiscal/legalização
- Assistente Contábil
Eco 101
- Vagas: 6
- Operador balança (Sooretama e Guarapari)
- Operador pedágio pcd (Serra)
- Operador tráfego (São Mateus, João Neiva e Serra)
Autoglass
- Vagas: 222, para Vila Velha
- Analista de datacenter - SysAdmin
- Analista de governança de TI
- Analista de qualidade de software - júnior
- Analista DevOps
- Desenvolvedor Delphi
- Desenvolvedor .Net
- Engenheiro de software - Fullstack
- Líder de equipe - dados
- Analista de compras - Engenharia
- Analista de contas
- Analista de contratos de obra
- Analista de expansão de rede
- Analista de melhoria contínua - Engenharia/Obras
- Analista de pricing
- Analista de qualidade obras
- Analista de relacionamento comercial
- Analista de relatórios
- Analista lean
- Assistente administrativo
- Assistente administrativo - contratos
- Assistente administrativo - engenharia
- Assistente comercial
- Assistente de compras
- Assistente de faturamento
- Auxiliar administrativo - admissão
- Auxiliar administrativo - engenharia
- Auxiliar administrativo - fornecimento
- Auxiliar administrativo pcd
- Auxiliar administrativo - qualidade
- Coordenador de produção (Guarapari)
- Coordenador de vendas
- Coordenador financeiro - contas a receber
- Líder de engenharia
- Líder de equipe - atendimento
- Líder de equipe - BPO
- Líder de equipe - fluente em espanhol
- Líder de equipe - vendas Mx Tech
- Líder de negociação e compras
- Projetista arquitetura Jr
- Projetista arquitetura pleno
- Técnico em segurança do trabalho II
Fortbras
- Vagas: 26
- Assistente administrativo(a) (Vila Velha)
- Auxiliar administrativo(a) | caixa (Linhares)
- Auxiliar de atendimento pré venda (Serra)
- Auxiliar de serviços gerais (Serra)
- Gerente de filial (Linhares)
- Mecânico (Linhares e Vitória)
- Motorista entregador(a) (Cariacica e Serra)
- Operador(a) de logística (Linhares, Serra, Vila Velha e Viana)
- Vendedor(a) Interno(a) (Linhares, Vila Velha, Cachoeiro de itapemirim e Guarapari)
Vix Logística
- Vagas: 4
- Motorista de caminhão (Serra)
- Auxiliar administrativo pcd (Vitória)
- Consultor pós-vendas
- Assistente de locação (Vitória)
Unilider
- Vagas: 8, todas para Serra
- Assistente de comunicação e marketing
- Encarregado de condomínio (manutenção)
- Estagiário de contábil/ fiscal
- Estoquista
- Executivo de contas
- Gerente de controladoria
- Supervisor de e-commerce
- Vendedor top contas
Drogasil
- Vagas: 17
- Atendente (Vitória, Serra, Vila Velha, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Mateus, Guarapari e Colatina)
- Farmacêutico (Colatina, Vila Velha, Vitória e Serra)
- Orientador de loja (Vitória, Serra, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim)
Águia Branca
- Vagas: 9, a maioria para Cariacica
- Analista de e-commerce Jr
- Estágio de Ensino Superior
- Promotor de vendas
- Analista contábil
- Analista de pricing (São Mateus)
- Motorista intermunicipal (São Mateus, Colatina e Cariacica)
- Analista de DHO Sênior
Timenow
- Vagas: 10
- Contratos - pessoa supervisora técnica de projetos (Aracruz)
- Projetos - pessoa engenheira de projetos (Aracruz)
- Engenharia - pessoa engenheira de projetos (Vitória e Vila Velha)
- Engenharia - pessoa técnica em segurança no trabalho (Vitória e Vila Velha)
- Administrativo - pessoa especialista financeira (Vitória)
- Engenharia - pessoa fiscal de campo (Vitória)
- Processos de suporte - pessoas assistente contábil (Vitória)
- RH - pessoa assistente de pessoal (Vitória)
Gol
- Vaga: 1 para Vitória
- Auxiliar de aeroporto
Total Express
- Vagas: 3 para Serra
- Auxiliar de operações
- Conferente de prevenção a perdas
- Controlador de acesso
Extrafruti
- Vagas: 35
- Auxiliar de expedição pcd (Viana)
- Auxiliar de produção
- Auxiliar de produção pcd
- Jovem Aprendiz (Vitória e Santa Maria de Jetibá)
- Promotor de vendas (Serra, Vitória, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Vila Velha e Linhares)
- Promotor de vendas pcd (Serra e Vila Velha)