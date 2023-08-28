Confira as 3.915 vagas abertas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade no ES

Agência do Sine de Vila Velha Crédito: Júnior Costa/ Divulgação Prefeitura de Vila Velha

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 3.915 vagas de emprego estágio disponíveis nesta segunda-feira (28). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 249. Há oportunidades para ajudante de cozinha, atendente de lanchonete, atendente de loja, bombeiro hidráulico, carpinteiro, embalador, estoquista, operador de câmaras frigoríficas, recuperador de crédito, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 558, das quais 67 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para pintor automotivo, ajudante de armazém, pedreiro, encarregado de logística, operador de ponte rolante, técnico em refrigeração, entre outros postos. 558, das quais 67 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para pintor automotivo, ajudante de armazém, pedreiro, encarregado de logística, operador de ponte rolante, técnico em refrigeração, entre outros postos. Veja as vagas.

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 974. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, asfaltador, auxiliar de logística, caldeireiro, corretor de imóveis, mecânico, montador de estruturas metálicas, entre outras chances. 974. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, asfaltador, auxiliar de logística, caldeireiro, corretor de imóveis, mecânico, montador de estruturas metálicas, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 257. Há oportunidades para arrumador de serviço doméstico, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de garçom, garçom, montador de estruturas metálicas, operador de caixa, entre outras chances. 257. Há oportunidades para arrumador de serviço doméstico, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de garçom, garçom, montador de estruturas metálicas, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 466. Há oportunidades para atendente de loja, açougueiro, agente de vendas e serviços, auxiliar de estoque, auxiliar de produção, ajudante de carga e descarga, maçariqueiro, entre outras chances 466. Há oportunidades para atendente de loja, açougueiro, agente de vendas e serviços, auxiliar de estoque, auxiliar de produção, ajudante de carga e descarga, maçariqueiro, entre outras chances . Veja as vagas.

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 74. Há oportunidades para monitor nível superior, auxiliar de pedreiro, auxiliar de limpeza, piscineiro, soldador, caldeireiro, mecânico, montador de andaimes, entre outras chances. 74. Há oportunidades para monitor nível superior, auxiliar de pedreiro, auxiliar de limpeza, piscineiro, soldador, caldeireiro, mecânico, montador de andaimes, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 222. Há oportunidades para ajudante de obras, aplicador de resinas, armador de ferragens, atendente de lojas, auxiliar de linha de produção, carpinteiro, eletricista de iluminação pública, vendedor, entre outras chances. 222. Há oportunidades para ajudante de obras, aplicador de resinas, armador de ferragens, atendente de lojas, auxiliar de linha de produção, carpinteiro, eletricista de iluminação pública, vendedor, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 239. Há oportunidades para assistente de produção, auxiliar de pedreiro, cadastrador de campo, cozinheiro, encarregado de solda, líder de montagem de estrutura metálica, entre outras chances. 239. Há oportunidades para assistente de produção, auxiliar de pedreiro, cadastrador de campo, cozinheiro, encarregado de solda, líder de montagem de estrutura metálica, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 461. Há oportunidades para encarregado de obras, esmerilhador lixador, montador de estruturas, lavador de carros , entre outras chances. 461. Há oportunidades para encarregado de obras, esmerilhador lixador, montador de estruturas, lavador de carros , entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de São Mateus

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 199. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de padaria, auxiliar de produção, auxiliar de elétrica, auxiliar técnico operacional, carpinteiro, eletricista, motorista de carreta, oficial de construção civil, entre outras chances. 199. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de padaria, auxiliar de produção, auxiliar de elétrica, auxiliar técnico operacional, carpinteiro, eletricista, motorista de carreta, oficial de construção civil, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Barra de São Francisco

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 71. Há oportunidades para auxiliar de linha de produção, auxiliar de expedição, servente, operador de caixa, repositor de congelados, vigia, mecânico pesado, entre outras chances. 71. Há oportunidades para auxiliar de linha de produção, auxiliar de expedição, servente, operador de caixa, repositor de congelados, vigia, mecânico pesado, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Colatina

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 108. Há oportunidades para ajudante de obra, abastecedor de máquina de linha de produção, armador de ferragens, costureira, babá, pedreiro, vendedor externo, entre outras chances. 108. Há oportunidades para ajudante de obra, abastecedor de máquina de linha de produção, armador de ferragens, costureira, babá, pedreiro, vendedor externo, entre outras chances. Veja as vagas

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.