Samarco aumenta vagas de cursos de capacitação de graça; são 55 chances no ES

Os cursos serão realizados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Cedtec (Ensino e Soluções Didáticas). No Espírito Santo podem se inscrever moradores de Anchieta, Guarapari e Piúma. O início será em outubro deste ano.

Dentre os cursos gratuitos a serem ofertados estão o de Mecânica Industrial, Soldador Multiprocesso, Instrumentação Industrial, Técnico de Mineração, Técnico de Automação, Operador de Processo de Mineração, Técnico em Eletrotécnica e Qualificação em Solda. Alguns dos cursos terão turmas exclusivas para mulheres e pessoas com deficiência.