Samarco aumenta vagas de cursos de capacitação de graça; são 55 chances no ES

A Samarco está com inscrições abertas para 415 vagas em cursos profissionalizantes de graça voltados para pessoas que moram no Espírito Santo e em Minas Gerais, áreas onde a empresa atua. No Espírito Santo, serão disponibilizadas 55 vagas desse total. A empresa atualizou, nesta sexta (1º), o número de vagas. No início da semana, eram 350
, ao todo.
Os cursos serão realizados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Cedtec (Ensino e Soluções Didáticas). No Espírito Santo podem se inscrever moradores de Anchieta, Guarapari e Piúma. O início será em outubro deste ano.
Dentre os cursos gratuitos a serem ofertados estão o de Mecânica Industrial, Soldador Multiprocesso, Instrumentação Industrial, Técnico de Mineração, Técnico de Automação, Operador de Processo de Mineração, Técnico em Eletrotécnica e Qualificação em Solda. Alguns dos cursos terão turmas exclusivas para mulheres e pessoas com deficiência.
Além da formação, a organização disponibiliza um banco para inscrições de currículos. Os interessados podem se cadastrar no site da empresa
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