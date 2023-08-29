Samarco abre 350 vagas em cursos de qualificação de graça no ES

A Samarco está com inscrições abertas para 350 vagas em cursos profissionalizantes de graça. O objetivo da empresa é contribuir para a formação das pessoas que moram nos territórios onde a companhia atua em Minas Gerais e no Espírito Santo.

Além da formação, a organização disponibiliza um banco para inscrições de currículos. Os interessados podem se cadastrar no site da empresa

Para atingir um maior número de pessoas, a Samarco irá disponibilizar uma van que, no Espírito Santo, irá percorrer de 18 e 22 de setembro as cidades de Guarapari, Anchieta (incluindo distrito de Mãe-Bá) e Piúma.

Além disso, será realizado um plantão no Sine de Anchieta entre 11 e 20 de setembro. O objetivo será ajudar as pessoas interessadas a se inscreverem no banco de currículos e nas qualificações.

Os cursos serão realizados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Cedtec (Ensino e Soluções Didáticas). O início será em outubro deste ano e podem se inscrever pessoas que moram em Anchieta, Guarapari e Piúma.