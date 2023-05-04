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Mercado de trabalho

CIEE divulga lista dos cursos com mais vagas de estágio no ES

Pedagogia, Administração e Técnico em Administração foram os cursos com o maior número de contratações pelas empresas em 2022
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 mai 2023 às 14:24

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 14:24

Brenda de Lima Bortolozzo, estagiária de administração
Brenda de Lima Bortolozzo, estagiária de administração Crédito: CIEE / Divulgação
Pedagogia, Administração e Direito foram os cursos de nível superior com o maior volume de contratações de estagiários em 2022. Já a formação técnica em Administração, Enfermagem e Mecânica foram as que mais deram oportunidades a estudantes.
O levantamento foi feito pelo Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES). O estágio é fundamental para formar os futuros profissionais e costuma ser o primeiro contato do estudante com o mercado de trabalho.
A estudante de Administração Brenda de Lima Bortolozzo está no 7º período e desde o início do curso faz estágio. Ela já está no terceiro contrato, agora no CIEE.
“O estágio auxilia muito a faculdade, até para direcionar o caminho que queremos seguir no mercado de trabalho. As empresas oferecem bolsas muito boas e dão estrutura para os estudantes, incluindo treinamentos e cursos. Além disso, a gente acaba conhecendo muitas pessoas. Já passei pela área administrativa e agora estou na financeira”, afirma a jovem.
De acordo com o ranking do CIEE, o curso de nível superior que mais colocou estagiários no mercado em 2022 foi Pedagogia, com 1.613 contratações, seguido pela formação em Administração (627) e Direito (569).
Na Educação profissional, os alunos de Técnico em Administração foram os que tiveram mais oportunidades, com 225 vagas. Em segundo lugar ficou o curso de Técnico em Enfermagem, com 200 chances, e Técnico em Mecânica deu oportunidade a 99 jovens.
O CIEE informou que viabilizou 8.642 novas contratações em 2022 entre estagiários de nível superior, técnico e médio. Para o superintendente executivo da instituição, Jossyl Cesar Nader, os números demonstram um cenário positivo que deve ser ampliado este ano.
“Nossa expectativa é de superar o número de contratos em 2023 e dar oportunidade para ainda mais jovens. O estágio e a aprendizagem são atividades fundamentais na formação de jovens estudantes e futuros profissionais, além de trazerem diversos benefícios para as empresas contratantes. Esperamos poder colocar ainda mais estagiários no mercado”, destacou o executivo.
Os interessados em conquistar uma vaga de estágio podem fazer o cadastro no site https://www.ciee-es.org.br/.

Confira o ranking

  • Superior
  1. Pedagogia (1.613)
  2. Administração (627)
  3.  Direito (569)
  4.  Educação Física (460)
  5.  Letras (269)
  • Técnico
  1. Técnico em  Administração (225)
  2. Técnico em Enfermagem (200)
  3. Técnico em Mecânica (99)
  4. Técnico em Informática (59)
  5. Técnico em Logística (37)

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