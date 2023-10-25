Evento do Senac oferece vagas de emprego e orientação profissional

Visitantes podem conferir as oportunidades no mercado de trabalho Crédito: Carlos Alberto Silva

Vagas de emprego estágio , aconselhamento profissional, orientação de carreira, mentoria e rodas de conversas estão disponíveis aos participantes da Competição Senac de Educação Profissional, que acontece até sexta-feira (27), na Praça do Papa, em Vitória

O espaço Deu Match, realizado pelo Banco de Oportunidades da entidade em parceria com a Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo (ABRH-ES), tem como objetivo conectar o mercado de trabalho com candidatos.

Nos quatro dias de evento, serão oferecidas 300 vagas de emprego e estágio, disponíveis em mais de 60 empresas cadastradas, como informa o gerente de programas e projetos sociais do Senac, Rômulo Gomes. No espaço, é feita a divulgação da oportunidade e o encaminhamento do profissional com perfil para a vaga.

A diretora da entidade, Jovaneide Batista, frisa que o estande conta ainda com orientações para a elaboração do currículo perfeito. Além disso, voluntários promovem rodas de conversa sobre tendências do mercado de trabalho e mentorias sobre escolhas profissionais do futuro, gestão do tempo, imagem nas redes sociais, entre outros temas.

“Os jovens precisam cuidar da formação e aproveitar o tempo que têm para aperfeiçoar o aprendizado. Outra dica importante é procurar cursos gratuitos que possam incrementar a formação”, ressalta.

Outro diretor da ABRH-ES presente ao evento, Cosme Peres participou da roda de conversa sobre o poder da empatia nas organizações. “A ideia foi mostrar o quanto essa competência se torna um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Fidelizar o cliente está relacionado diretamente ao atendimento prestado”, orienta.

Rômulo Gomes, do Senac, conta que caravanas com jovens estudantes de bairros de periferia têm participado dos encontros, particularmente interessados em buscar informações sobre programas de Adolescente Aprendiz e estágio, que são a porta de entrada para o mercado de trabalho.

A programação continua nesta quinta-feira (26). Às 10 horas, acontece a roda de conversa “Trilhas de Carreira”. Em seguida, às 11 horas, o tema é “Desvendando os segredos do LinkedIn”. À tarde, às 15h30, o espaço terá “Planejamento pessoal e de carreira”.

As Competições Senac de Educação Profissional têm a proposta de revelar novos talentos, unindo inovação, integração e conhecimento por meio de disputas nas mais diferentes áreas de atuação. O local ainda conta com palestras diversas em dois espaços distintos. Nesta quinta-feira, às 18 horas, o convidado é Murilo Gun, com o tema “Como pensar fora da caixa no trabalho”.

Na sexta, é a vez de Gabriel Chalita, às 16 horas, que vai falar sobre “Sem medo de ser protagonista - os novos caminhos nos novos conceitos do mercado de trabalho” e, às 18 horas, Marcelo Tas aborda “Reinvenção da carreira hackeando Marcelo Tas”.

Além disso, unidades móveis de Gastronomia e Smart Lab oferecem oficinas, aulas práticas, desafios, aulas-show e demonstrações variadas.