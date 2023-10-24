Aberta temporada de competições profissionais no Senac

Começaram nesta terça-feira (24) e seguem até sexta-feira (27) as competições Senac de Educação Profissional. O evento, que tem como objetivo revelar novos talentos, une inovação, integração e conhecimento por meio de disputas nas mais diferentes áreas de atuação.

O evento acontece na Praça do Papa, em Vitória, reunindo alunos em sete áreas de ocupação: Cozinha, Estética e Bem-Estar, Florista, Cabeleireiro, Cuidados de Saúde e Apoio Social, Recepção de Hotel e Serviço de Restaurante. A entrada é franca e aberta ao público.

O vencedor vai representar o Brasil em uma disputa mundial, na França. Quatro capixabas podem passar para próxima etapa e competir por uma vaga no torneio. Além da simulação real de ambiente de trabalho, haverá uma série de palestras dos mais variados temas, com convidados como Marcelo Tas, Gabriel Chalita e Nina Silva.

Nos quatro dias de evento, serão três ambientes diferentes com palestras simultâneas e mais de 40 profissionais discutindo os mais variados temas.