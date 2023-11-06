Jair Bolsonaro vem ao Espírito Santo no fim de semana

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) virá ao Espírito Santo neste fim de semana. Segundo informações do senador Magno Malta (PL), ele chega na sexta-feira (10) e deve permanecer pelo menos até o dia seguinte. A última vez que Bolsonaro esteve no Estado foi em julho de 2022, na Marcha para Jesus, antes ainda do período eleitoral.
Ainda não há agenda definida, mas a previsão é que Bolsonaro se reúna com lideranças do PL no Espírito Santo. No sábado, dia 11, será realizado o evento PL Mulher ES, com a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Entretanto, a participação de Bolsonaro no evento ainda não foi confirmada. O PL Mulher ES será no sábado pela manhã, no Espaço Patrick Ribeiro, ao lado do Aeroporto de Vitória.