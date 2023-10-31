Plano plurianual 2024/2027 do ES é aprovado com duas emendas

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou, com emendas, o Plano Plurianual (PPA) do Estado para o quadriênio 2024-2027. O Projeto de Lei (PL) 731/2023, de autoria do Poder Executivo, foi votado pelos deputados na tarde desta terça-feira (31).
A peça orçamentária trata do planejamento do Estado para os próximos quatro anos. Inicialmente, os parlamentares acolheram as emendas e, em seguida, a proposição, que voltou à Comissão de Finanças e depois ao plenário para redação final por conta de duas alterações.
Uma delas trata de recursos para modernização dos equipamentos da TV Ales; a outra é voltada para o apoio às cadeias produtivas de origem animal e agroecologia. As duas emendas são do presidente da Assembleia, deputado Marcelo Santos (Podemos).