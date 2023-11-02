Mulher é baleada dentro de casa em Vila Velha e namorado é preso

Uma universitária de 26 anos, identificada como Tayná Roberta, foi baleada dentro da casa da família, no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha , na manhã desta quinta-feira (2). O namorado da jovem, o também universitário Nicolas Santos Peruzo, de 22 anos, foi preso e autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. Há um mês, ele já havia levado uma arma para a casa da namorada.

Após fugir do local, o homem foi localizado pela Polícia Militar. Nicolas dos Santos Peruzo, conforme apurado pelo repórter André Falcão, da TV Gazeta, e confirmado por A Gazeta, trabalha como assessor do vereador de Vitória Duda Brasil (União).

Após o crime desta quinta, o pai da jovem relatou à PM que o suspeito e um amigo chegaram ao local por volta das 6h. Em seguida, a dupla subiu até o quarto da jovem, onde se iniciou uma discussão. Logo depois, ele escutou o barulho de tiro. A polícia informou que o projétil perfurou o pulmão de Tayná, que foi internada no Hospital São Lucas, em Vitória.

"O tiro que ele efetuou foi no lado direito, na altura do ombro, e atingiu o pulmão. Chegamos ao local e nos deparamos com a vítima no segundo andar da casa, baleada", afirmou o cabo Gildeone, em entrevista para a TV Gazeta.

Ainda segundo o relato do pai, os dois indivíduos desceram correndo do segundo andar do imóvel, mas ele entrou em luta corporal com o namorado da filha e tomou a arma das mãos dele. O suspeito e o amigo conseguiram fugir.

Após ser acionada, a PM realizou buscas pela região e encontrou o suspeito, que alegou ter sido assaltado e, por isso, tinha sofrido uma lesão na mão. Nicolas recebeu atendimento médico e foi encaminhado para o Plantão Especializado da Mulher (PEM).

"Ele abordou a viatura e falou que tinha sido vítima de roubo, que estava precisando de atendimento médico. Falei o nome dele, ele confirmou. Conduzimos o Nicolas para o Pronto Atendimento de Cobilândia [também em Vila Velha], onde recebeu atendimento médico. Estava só com um arranhado na mão", pontuou o cabo Gildeone.

De acordo com a família, Tayná está internada no Hospital Estadual São Lucas, em Vitória e seu estado clínico era estável até a noite desta quinta-feira. A Polícia Civil informou que Lucas foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada cometida contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (tentativa de feminicídio).

Arma na casa da namorada

Vídeos disponibilizados pela família e obtidos pela TV Gazeta mostram o homem armado na casa da vítima, há cerca de um mês. Familiares que conversaram com o repórter André Falcão disseram que, no dia da filmagem, Nicolas informou que a arma de fogo era 'de brinquedo'. No entanto, segundo o pai da estudante, foi com essa arma que ele atirou na estudante.

Parentes disseram que o casal se conheceu na faculdade, e que ambos estão no sexto período do curso de Odontologia. Afirmaram ainda que Nicolas era considerada uma pessoa de confiança da família.

O que diz o vereador

Acionada pela reportagem, a assessoria do Duda Brasil (União) detalhou que Nicolas dos Santos Peruzo entrou no gabinete do vereador em 2021, ainda como estagiário, e foi efetivado um ano depois. Por conta do fato, a exoneração dele foi solicitada à presidência da Câmara Municipal.