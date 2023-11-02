Celulares do tráfico vão ajudar polícia a investigar crimes em Cachoeiro

Policiais que participaram da Operação Algoz, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Aparelhos celulares apreendidos em uma operação da Polícia Civil , em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , vão ser utilizados na investigação de crimes relacionados ao tráfico de drogas e a homicídios ocorridos na cidade. Além do recolhimento dos equipamentos em diferentes imóveis, quatro pessoas foram presas nesta quarta-feira (1º), segundo a corporação.

A "Operação Algoz" cumpriu 13 mandados de busca e apreensão domiciliar e um mandado de prisão preventiva, expedidos contra indivíduos que, de acordo com a polícia, traficavam nos bairros Baiminas e São Luiz Gonzaga. Ainda segundo a corporação, as investigações começaram após um homicídio registrado no dia 12 de agosto, no bairro Gilson Carone, assim como a partir de informações da Delegacia de Narcóticos (Denarc).

Durante a ação, dois suspeitos foram presos por posse de drogas; um terceiro por porte de arma de fogo e posse de drogas; e o quarto por porte de arma de fogo. Todos foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro.

Um mandado de prisão preventiva também foi cumprido em desfavor de um quinto indivíduo envolvido nos crimes, que já estava detido, mas ganharia liberdade nos próximos dias. O homem teve a prisão preventiva decretada.

Desdobramentos

No dia 1º de setembro, dois homens tinham sido presos e um adolescente apreendido no município. Na ocasião, segundo a polícia, entorpecentes também foram apreendidos, além de anotações referentes ao tráfico de drogas, que colaboraram para a ação que foi deflagrada nesta quarta (1º).