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Acidente na BR 259 mata três pessoas em João Neiva

Colisão envolveu um carro e uma carreta; um ocupante do Gol foi resgatado, mas outros três morreram presos às ferragens
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

02 nov 2023 às 09:27

Publicado em 02 de Novembro de 2023 às 09:27

Três pessoas morreram e uma ficou ferida após uma batida entre um carro e uma carreta na BR 259, em João Neiva, Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (2). O acidente ocorreu no quilômetro 20,7, na altura de Acioli. As vítimas foram identificadas como Maria Helena Marçal Lopes Gonçalves e Gabriel Gonçalves, respectivamente mãe e filho, e o motorista Alexsandro Viana de Sena. 
De acordo com a  Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado por volta de 5h10. O impacto da colisão foi tão forte que as vítimas ficaram presas às ferragens. Os nomes foram divulgados apenas nesta sexta-feira (3). As placas do carro são de Boa Esperança, cidade capixaba também da região Noroeste.
Três pessoas morrem após grave acidente em João Neiva
Avarias na carreta mostram força do impacto da colisão Crédito: Thaynara Lebarchi 
Uma equipe da TV Gazeta foi ao local do acidente, e a repórter Thaynara Lebachi conversou com o motorista da carreta. Ele não quis gravar entrevista, mas contou que saiu de Minas Gerais com uma carga de carvão com destino a João Neiva. Segundo ele, a pista estava molhada no momento do acidente, e o motorista do carro, que seguia sentido Colatina, teria perdido o controle da direção, invadido a contramão e batido de frente com a carreta.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para resgate de um ocupante do Gol que ainda estava com vida. Ele foi socorrido pelo Samu/192 e encaminhado a um hospital. A Polícia Civil foi acionada por volta das 6h35 e esteve no local para perícia e remoção dos corpos, que foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Linhares. 

Três pessoas morrem após grave acidente em João Neiva

Devido ao acidente, o trânsito fluiu em sistema de "Pare e Siga" durante toda a manhã, mas as pistas foram totalmente liberadas às 12h20, segundo a PRF.

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