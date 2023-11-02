Acidente na BR 259 mata três pessoas em João Neiva

Três pessoas morreram e uma ficou ferida após uma batida entre um carro e uma carreta na BR 259, em João Neiva , Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (2). O acidente ocorreu no quilômetro 20,7, na altura de Acioli. As vítimas foram identificadas como Maria Helena Marçal Lopes Gonçalves e Gabriel Gonçalves, respectivamente mãe e filho, e o motorista Alexsandro Viana de Sena.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado por volta de 5h10. O impacto da colisão foi tão forte que as vítimas ficaram presas às ferragens. Os nomes foram divulgados apenas nesta sexta-feira (3). As placas do carro são de Boa Esperança, cidade capixaba também da região Noroeste.

Avarias na carreta mostram força do impacto da colisão Crédito: Thaynara Lebarchi

Uma equipe da TV Gazeta foi ao local do acidente, e a repórter Thaynara Lebachi conversou com o motorista da carreta. Ele não quis gravar entrevista, mas contou que saiu de Minas Gerais com uma carga de carvão com destino a João Neiva. Segundo ele, a pista estava molhada no momento do acidente, e o motorista do carro, que seguia sentido Colatina, teria perdido o controle da direção, invadido a contramão e batido de frente com a carreta.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para resgate de um ocupante do Gol que ainda estava com vida. Ele foi socorrido pelo Samu/192 e encaminhado a um hospital. A Polícia Civil foi acionada por volta das 6h35 e esteve no local para perícia e remoção dos corpos, que foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Linhares.

Três pessoas morrem após grave acidente em João Neiva