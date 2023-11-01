Acidente termina com carro capotado em Vila Velha; veja vídeo

Um acidente envolvendo dois carros terminou com um deles capotado no fim da tarde desta quarta-feira (1º), na altura do bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha. Imagens flagraram o momento em que os veículos colidem em um cruzamento (veja acima). Houve um impacto no trânsito, mas, por volta das 18h30, o tráfego no local já estava normalizado, segundo informaram leitores ao portal A Gazeta.
Acionada pela reportagem, a Polícia Militar informou que um dos condutores teve um corte na cabeça, mas “aparentemente sem gravidade”. A ocorrência, segundo a corporação, segue em andamento e não há mais detalhes.