Acidente entre carros e caminhões interdita a BR 101 em Iconha

Um acidente envolvendo dois caminhões e um carro interditou totalmente a BR 101, em Iconha, na tarde desta terça-feira (31). De acordo com o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi registrada por volta das 16 horas, no quilômetro 372. Um homem, de 34 anos, motorista do carro, chegou a ficar preso às ferragens e foi levado em estado grave para o hospital. Às 18h15, a PRF informou que a pista já estava totalmente liberada.
O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 informou que foram acionados recursos da concessionária como ambulância, guincho e viatura de inspeção. Equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros e Samu/192 também atenderam a ocorrência.
Os dois motoristas dos caminhões não precisaram de socorro, segundo a PRF. Já o motorista do Fiat Strada foi levado para um hospital particular de Cachoeiro de Itapemirim. Não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do acidente.
Atualização
31/10/2023 - 6:03
As informações iniciais da PRF eram de que o acidente envolveu um carro e um caminhão. A Eco101 informou posteriormente que na verdade são três veículos: um carro e dois caminhões. Às 18h15 a rodovia foi liberada. O texto foi atualizado.