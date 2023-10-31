Acidente entre carros e caminhões interdita a BR 101 em Iconha

Um acidente envolvendo dois caminhões e um carro interditou totalmente a BR 101, em Iconha, na tarde desta terça-feira (31). De acordo com o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi registrada por volta das 16 horas, no quilômetro 372. Um homem, de 34 anos, motorista do carro, chegou a ficar preso às ferragens e foi levado em estado grave para o hospital. Às 18h15, a PRF informou que a pista já estava totalmente liberada.