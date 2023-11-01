Acidente entre carro e carreta mata uma pessoa em Conceição da Barra

Uma pessoa morreu em um acidente entre um carro e uma carreta na ES 313, na altura do distrito de Sayonara, em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo, no início da tarde desta quarta-feira (1º). A rodovia estadual liga o distrito ao município de Pinheiros, no extremo Norte capixaba.
De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista do carro teria perdido o controle da direção e colidido de frente contra a carreta. A vítima, motorista do veículo de passeio, foi identificada como Edimarcos Pereira da Silva, de 51 anos. Não há mais informações sobre pessoas feridas.
Em nota, a Polícia Civil informou que foi acionada por volta de 12h50 e a ocorrência permanecia em andamento por volta das 16h. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois foi liberado aos familiares.