Homem é preso após cortar pneus de carro em Vitória

Um homem foi detido após cortar os pneus de um carro estacionado na Enseada do Suá, em Vitória, na tarde de quarta-feira (1º). O motorista do veículo havia estacionado há poucos instantes, quando ouviu um barulho e olhou para trás, flagrando o suspeito com um canivete cortando os pneus.

De posse de uma arma — a qual tem autorização, segundo a Polícia Militar, o motorista deu voz de prisão ao suspeito e conseguiu detê-lo até a chegada de uma equipe policial. O homem foi levado para a Delegacia Regional de Vitória.