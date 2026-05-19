Acidente com motos: Vila Velha tem 2ª morte em menos de uma semana na Lindenberg

Quatro dias e uma triste coincidência separam as mortes de Daniel da Silva Amorim, de 30 anos, e Roseli Martins, sem idade informada. Ambos morreram em acidentes de moto na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, em trechos que passam por obras do Governo do Estado. Roseli morreu no dia 14 de maio. Já Daniel foi vítima de um acidente na segunda-feira (18).





Conforme informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, Daniel voltava do trabalho em uma construtora junto com um amigo quando a moto em que estavam bateu em um caminhão, na altura do bairro Alecrim. Daniel estava na garupa e morreu no local. O condutor da motocicleta foi socorrido e levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município, e recebeu alta ainda na noite de segunda-feira.





A moto e o caminhão seguiam no sentido Vila Velha–Vitória. Para a Polícia Militar, o motorista do caminhão contou que o motociclista trafegava pela ciclovia e que, ao virar à direita para entrar em uma rua, não viu a moto passando.





De acordo com a perícia da Polícia Científica, a motocicleta atingiu o pneu traseiro do caminhão. O motorista foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Segundo a PM, tanto ele quanto o motociclista fizeram o teste do bafômetro, e os resultados deram negativo.





Segundo familiares informaram à polícia, Daniel deixa três filhos.



