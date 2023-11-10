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De mudança

Philipe Lemos vai sair da Serra para ser secretário no governo Casagrande

Jornalista comanda pasta de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer na gestão Sérgio Vidigal (PDT) desde fevereiro

Públicado em 

10 nov 2023 às 14:38
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

O jornalista Philipe Lemos é secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura da Serra
Philipe Lemos vai deixar a Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra Crédito: Edson Reis/PMS
O jornalista Philipe Lemos é secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura da Serra, sob a batuta de Sérgio Vidigal (PDT), desde fevereiro. No ano passado, ele tentou se eleger deputado federal pelo PDT, sem sucesso.
A partir de 1º de dezembro, o pedetista vai trocar a secretaria serrana pela pasta de Turismo do governo Renato Casagrande (PSB). Trata-se, praticamente, de um intercâmbio. O atual secretário estadual, Weverson Meireles, vai assumir um posto no primeiro escalão de Vidigal, como secretário-chefe do gabinete do prefeito.
Inicialmente, o jornalista negou que estivesse prestes a sair da gestão municipal. Mas a coluna confirmou, com fontes nos bastidores, que é isso que vai ocorrer. Em seguida, o próprio governador confirmou à coluna a mudança iminente.
“É uma mudança pontual, para atender a um pedido do Vidigal, que precisa do Weverson lá (na prefeitura)”, afirmou Casagrande.
Weverson Meireles é presidente estadual do PDT.
“O Philipe fez um bom trabalho na Serra e, no governo, vamos continuar na mesma linha que adotamos na gestão do Weverson”, complementou o governador.
Com a saída de um pedetista da Setur e a entrada de outro, a “cota” do partido segue igual.
Chama a atenção a data da alteração, principalmente no que se refere à Prefeitura da Serra. Afinal, vêm aí Natal, Ano-novo, carnaval…
“O Vidigal sabe o que está fazendo. Certamente, vai conseguir dar continuidade aos trabalhos”, argumentou o governador.
A ideia é que Weverson auxilie o prefeito em um momento-chave: 2024 é um ano eleitoral.
Vidigal pode tentar a reeleição, mas ainda não anunciou se o fará.
Hoje, a aposta do mercado político é que ele vai em busca de mais um mandato.
No caso de decidir não aparecer nas urnas, uma das possibilidades seria lançar, justamente, Philipe Lemos como candidato.
Outro nome do PDT é o do presidente da Câmara da Serra, Saulinho da Academia.

Correção

10/11/2023 - 3:40
Weverson Meireles vai assumir o cargo de secretário-chefe do gabinete do prefeito, e não a Secretaria de Turismo da Serra, como publicado anteriormente.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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Renato Casagrande Sérgio Vidigal Turismo no ES Política Governo do ES Prefeitura da Serra
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