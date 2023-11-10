Philipe Lemos vai sair da Serra para ser secretário no governo Casagrande

Philipe Lemos vai deixar a Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra Crédito: Edson Reis/PMS

O jornalista Philipe Lemos é secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura da Serra , sob a batuta de Sérgio Vidigal (PDT), desde fevereiro. No ano passado, ele tentou se eleger deputado federal pelo PDT, sem sucesso.

A partir de 1º de dezembro, o pedetista vai trocar a secretaria serrana pela pasta de Turismo do governo Renato Casagrande (PSB). Trata-se, praticamente, de um intercâmbio. O atual secretário estadual, Weverson Meireles, vai assumir um posto no primeiro escalão de Vidigal, como secretário-chefe do gabinete do prefeito.

Inicialmente, o jornalista negou que estivesse prestes a sair da gestão municipal. Mas a coluna confirmou, com fontes nos bastidores, que é isso que vai ocorrer. Em seguida, o próprio governador confirmou à coluna a mudança iminente.

“É uma mudança pontual, para atender a um pedido do Vidigal, que precisa do Weverson lá (na prefeitura)”, afirmou Casagrande.

Weverson Meireles é presidente estadual do PDT.

“O Philipe fez um bom trabalho na Serra e, no governo, vamos continuar na mesma linha que adotamos na gestão do Weverson”, complementou o governador.

Com a saída de um pedetista da Setur e a entrada de outro, a “cota” do partido segue igual.

Chama a atenção a data da alteração, principalmente no que se refere à Prefeitura da Serra. Afinal, vêm aí Natal, Ano-novo, carnaval…

“O Vidigal sabe o que está fazendo. Certamente, vai conseguir dar continuidade aos trabalhos”, argumentou o governador.

A ideia é que Weverson auxilie o prefeito em um momento-chave: 2024 é um ano eleitoral.

Vidigal pode tentar a reeleição, mas ainda não anunciou se o fará.

Hoje, a aposta do mercado político é que ele vai em busca de mais um mandato.

No caso de decidir não aparecer nas urnas, uma das possibilidades seria lançar, justamente, Philipe Lemos como candidato.

Outro nome do PDT é o do presidente da Câmara da Serra, Saulinho da Academia.