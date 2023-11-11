Bolsonaro no ES: culto à personalidade e recados sobre as eleições de 2024

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, recebe homenagem na Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Antes de ser eleito ao Palácio do Planalto, em 2018, ele foi deputado federal por 27 anos. Mesmo assim, apresentou-se como um candidato antissistema, que não era político.

Após quatro anos ocupando o cargo máximo do Executivo federal, o discurso não mudou. E a crença de seus seguidores, por mais que contrarie a lógica, também segue a mesma.

O culto à personalidade do líder da extrema direita deu o tom. Gritos de "mito" e "volta, Bolsonaro" foram entoados pela plateia que lotou o plenário e as galerias da Assembleia.

Um dos principais elementos que sustentam o bolsonarismo, o antipetismo ganhou destaque. O petismo também se nutre do antibolsonarismo, mas esta é outra história.

Nesta sexta, os fãs do ex-presidente da República esbravejaram, por mais de uma vez: "Lula, ladrão, seu lugar é na prisão".

A agressividade verbal atingiu o ápice quando o deputado federal Gilvan (PL) discursou e afirmou que "esse pessoal da esquerda não são nossos adversários, são nossos inimigos".

Frase depois repetida pelo próprio Bolsonaro.

Adversários devem ser vencidos. Inimigos, eliminados.

Apesar disso, o deputado estadual Danilo Bahiense (PL), um dos proponentes da homenagem, apregoou que a solenidade foi "uma festa da democracia".

Plateia no plenário e nas galerias da Assembleia durante homenagem a Jair Bolsonaro Crédito: Carlos Alberto Silva

Como já mencionei, todos os elementos do bolsonarismo fizeram-se notar. A desinformação não poderia faltar.

Contar mentira não é algo que apenas o ex-presidente e seus correligionários fazem. Mas a frequência das peripécias é que chama a atenção.

Em meia hora — tempo que durou o discurso de Bolsonaro na Assembleia —, o ex-mandatário afirmou que Lula recebeu 30 milhões de votos (foram 59.563.912); que o governo Bolsonaro criou o Pix (foi implantado na gestão Bolsonaro, mas criado no governo Temer) e que a Bíblia "quase foi criminalizada" (não teve nada disso, a não ser nas fake news enviadas via WhatsApp).

E isso só para citar alguns exemplos.

O discurso também foi eivado de contradições.

Bolsonaro acusou o presidente Lula (PT) de "comprar alguns para impor o socialismo". Se foi uma referência aos cargos e benesses concedidos aos partidos do Centrão, bem, Bolsonaro fez a mesma coisa.

Nenhum dos dois pode se orgulhar disso, mas um criticar o outro é, no mínimo, hipocrisia.

Sem falar no Orçamento secreto, implantado por Bolsonaro, que alegrou e alegra parlamentares em troca de apoio ao governo no Congresso Nacional.

ELEIÇÕES 2024

Mas o que merece destaque foram as menções às eleições de 2024.

A solenidade serviu para mandar recados aos seguidores mais aguerridos do ex-presidente, os que estavam na Assembleia e os que vão ver os recortes de vídeos compartilhados nas redes sociais e aplicativos de mensagens.

"Tem prefeito que se escondeu nas eleições (de 2020), com medo de dizer que era Bolsonaro. Covarde, frouxo! Vocês sabem de quem estou falando", bradou Gilvan.

"Estamos indo para o processo eleitoral. Os oportunistas aparecem", advertiu o senador Magno Malta (PL).

O deputado Capitão Assumção (PL), ao ser chamado para discursar, foi chamado de "prefeito" pela plateia. Ele é pré-candidato a prefeito de Vitória.

"Quem vota (no Congresso Nacional) com o governo (Lula) ano que vem vai pedir voto para a prefeitura", alertou Bolsonaro.

Em suma, o recado é: nacionalizem o pleito municipal. Votem em candidatos bolsonaristas somente por serem bolsonaristas.

Bolsonaro mesmo está inelegível por oito anos.

EM NOME DE DEUS

Aquele que é onipresente, obviamente, estava lá. Deus foi citado diversas vezes.

De acordo com o deputado estadual Lucas Polese (PL), "Bolsonaro é um homem usado por Deus para mudar o Brasil".

Já Assumção avaliou que o ex-presidente "foi usado por Deus para abrir nossos olhos, para que soubéssemos o que é certo e o que é errado".

Aparentemente, segundo o evangelho bolsonarista, Deus é bem raivoso e intolerante.

A entonação dos discursos foi de ódio contra "a ideologia feminista" (Deus não deve gostar que mulheres queiram ser tão respeitadas quanto os homens), e contra a comunidade LGBQIAP+.

Os integrantes da extrema direita autodenominam-se conservadores, mas muitos deles podem ser chamados apenas de retrógrados.

Sentem que o progresso civilizatório os prejudica e tentam levar a sociedade à marcha-ré. É preciso admitir que têm obtido sucesso na empreitada.

Assim, querem escrever o futuro à imagem e semelhança do passado. Se preciso for, até reescrevem a história.

Ironicamente, Danilo Bahiense pediu para que os servidores da Assembleia retirem das notas taquigráficas — o texto com o registro oficial do que foi dito na sessão solene — as menções à palavra "ex-presidente".