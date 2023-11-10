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Homenageado

Bolsonaro no ES: veja quem pagou as despesas da visita do ex-presidente

O ex-mandatário chegou a Vitória na noite de quinta-feira (9) em um voo comercial. Ele recebeu homenagens na Assembleia Legislativa nesta sexta (10)

Públicado em 

10 nov 2023 às 18:40
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, recebe homenagem na Assembleia Legislativa do Espírito Santo
Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, recebe homenagem na Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou ao Espírito Santo na noite de quinta-feira (9) em um voo comercial. Nesta sexta (10), foi homenageado na Assembleia Legislativa, em Vitória. Recebeu a Ordem do Mérito Domingos Martins, a mais alta honraria concedida pela Casa, e também o título de cidadão espírito-santense. 
Entre uma coisa e outra, jantou com correligionários e parou para lanchar em estabelecimentos pela Grande Vitória. Mas quem pagou a viagem e a estadia dele?
Ao sair da presidência, Bolsonaro passou a ser presidente de honra do PL nacional. Pela função, ele recebe um salário de R$ 41,6 mil brutos do partido. A legenda, por sua vez, é sustentada com dinheiro público, por meio do fundo partidário.
De acordo com a assessoria do senador Magno Malta (PL), que organiza a agenda do ex-presidente no estado, Bolsonaro pagou as próprias passagens aéreas e está hospedado na residência do senador. Os gastos com alimentação também são custeados por Magno.
Já a sessão solene realizada na Assembleia Legislativa foi bancada pelos cofres públicos estaduais. Lá, não teve comes e bebes nem nada.
Houve somente a entrega da insígnia da Ordem Domingos Martins, que vem acompanhada de uma faixa com as cores da bandeira do Espírito Santo, e de uma plaquinha que o tornou cidadão capixaba.
Funcionários do Legislativo estadual trabalharam na solenidade. Policiais militares e guardas municipais atuaram do lado de fora da Casa.
APOSENTADORIAS
Além do salário pago pelo PL, Bolsonaro conta ainda com R$ 11.945,49 brutos por ser capitão reformado do Exército e mais R$ 30 mil de aposentadoria parlamentar. 

R$ 83,5 mil

É a renda mensal de Jair Bolsonaro
Como todo ex-presidente da República, ele tem quatro servidores à disposição, para segurança e apoio pessoal, e dois motoristas, além de veículos oficiais que pertencem à União.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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