Bolsonaro no ES: veja quem pagou as despesas da visita do ex-presidente

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, recebe homenagem na Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou ao Espírito Santo na noite de quinta-feira (9) em um voo comercial. Nesta sexta (10), foi homenageado na Assembleia Legislativa, em Vitória. Recebeu a Ordem do Mérito Domingos Martins, a mais alta honraria concedida pela Casa, e também o título de cidadão espírito-santense.

Entre uma coisa e outra, jantou com correligionários e parou para lanchar em estabelecimentos pela Grande Vitória. Mas quem pagou a viagem e a estadia dele?

De acordo com a assessoria do senador Magno Malta (PL), que organiza a agenda do ex-presidente no estado, Bolsonaro pagou as próprias passagens aéreas e está hospedado na residência do senador. Os gastos com alimentação também são custeados por Magno.

Já a sessão solene realizada na Assembleia Legislativa foi bancada pelos cofres públicos estaduais. Lá, não teve comes e bebes nem nada.

Houve somente a entrega da insígnia da Ordem Domingos Martins, que vem acompanhada de uma faixa com as cores da bandeira do Espírito Santo, e de uma plaquinha que o tornou cidadão capixaba.

Funcionários do Legislativo estadual trabalharam na solenidade. Policiais militares e guardas municipais atuaram do lado de fora da Casa.

APOSENTADORIAS

Além do salário pago pelo PL, Bolsonaro conta ainda com R$ 11.945,49 brutos por ser capitão reformado do Exército e mais R$ 30 mil de aposentadoria parlamentar.

R$ 83,5 mil É a renda mensal de Jair Bolsonaro