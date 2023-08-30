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Serra vende Robertão por R$ 8,3 milhões à Prefeitura e zera dívidas

Cobra-Coral conquistou as Certidões Negativas de Débito e agora está autorizado a captar recursos tanto federais, como estaduais e municipais
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

30 ago 2023 às 17:15

Publicado em 30 de Agosto de 2023 às 17:15

Prefeitura irá construir a Universidade da Criança no terreno do Robertão
Prefeitura irá construir a Universidade da Criança no terreno do Robertão Crédito: LAILA PECORARI
Além da conquista inédita da Copa Espírito Santo no último sábado (26) em cima do Rio Branco, o torcedor do Serra tem outro motivo para comemorar. Recentemente, foram emitidas as Certidões Negativas de Débitos do clube, relativos aos tributos federais, estaduais e municipais, ou seja, a Cobra-Coral saneou todas as suas dívidas com o poder público. 
A quitação da dívida veio após a venda do estádio Robertão para a Prefeitura Municipal da Serra, pelo valor de R$ 8 milhões e 380 mil. Em nota, a Prefeitura afirma que "no local, cuja área é de aproximadamente 12 mil m², será construída a Universidade da Criança, unindo um Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) e uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef). O objetivo é que a criança termine a educação infantil e possa ingressar no ensino fundamental sem a necessidade de deslocamento, oferecendo educação em tempo integral, contando com um currículo ampliado". 
Com a Certidão de Débito Negativa, o Serra agora está autorizado a captar recursos, tanto federais, como estaduais e municipais. Isso deve influenciar na montagem do elenco do Tricolor Serrano para o ano de 2024, em que o clube irá disputar o Campeonato Brasileiro Série D, além do Campeonato Capixaba. 
O presidente do Serra, Ervínio Ferreira, celebrou o pagamento da dívida. "Hoje o Serra está com o nome limpo, com todas as certidões em dia, pagamos todas as contas, e com esse título da Copa Espírito Santo vamos precisar de todas as esferas do poder público para conseguirmos almejar coisas melhores na Série D ano que vem", afirmou. 
Ainda segundo Ervínio, o Serra irá utilizar o Robertão até dezembro, e ainda não tem local definido para jogar no ano seguinte. 

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