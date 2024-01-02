10 municípios do ES não registraram homicídio em 2023; confira a lista

Entre os destaques estão Marilândia, no Noroeste do Estado, onde o último homicídio foi registrado em 2021 – o único naquele ano. Em Ponto Belo, também no Noroeste, nos últimos 6 anos, não houve registros assassinatos. Por lá, há apenas um homicídio durante a série histórica divulgada pela Sesp, que começa em 2017.