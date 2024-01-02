10 municípios do ES não registraram homicídio em 2023; confira a lista

Em 10 municípios do Espírito Santo não houve nenhum registro de homicídio doloso — em que há intenção de matar — em 2023, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira (2) pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). Confira na lista abaixo as cidades onde não ocorreram assassinatos no ano passado.
- Anchieta
- Apiacá
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Iconha
- Marilândia
- Mucurici
- Muqui
- Ponto Belo
Entre os destaques estão Marilândia, no Noroeste do Estado, onde o último homicídio foi registrado em 2021 – o único naquele ano. Em Ponto Belo, também no Noroeste, nos últimos 6 anos, não houve registros assassinatos. Por lá, há apenas um homicídio durante a série histórica divulgada pela Sesp, que começa em 2017.
Em Apiacá, no Sul do Estado, nenhum assassinato é registrado desde 2021. Outro caso é o de Itarana, na Região Serrana, onde uma pessoa foi assassinada em 2023. Esse foi o único homicídio dos últimos três anos na cidade.
Todos os municípios das regiões Metropolitana e Norte registraram homicídios em 2023. Veja, abaixo, os números de 2022 e 2023 por cidade.