6 em cada 10 assassinatos no ES têm relação com tráfico de drogas

De acordo com o relatório, em 2023, seis em cada dez mortes foram motivadas por confrontos ligados ao tráfico. Além disso, 66% dos homicídios têm característica de execução, sendo que, em 79% das vezes, as armas de fogo foram o meio utilizado para a consumação dos crimes.

Em relação a 2022, quando 1.007 assassinatos foram registrados, o Estado teve 29 homicídios a menos durante 2023, o que representa uma redução de 2,9%, o melhor resultado da série histórica, que é contabilizada desde 1996.

Apesar da redução no cenário estadual, as regiões Norte e Noroeste apresentaram um aumento de 13,1% e 27,4%, respectivamente, no registro de homicídios. Ao mesmo tempo, Vitória teve crescimento no número de mortes: 21,4%. Em 2022, foram 70 assassinatos na Capital. Já em 2023 o número chegou a 85.

De acordo com o secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho, esse aumento dos homicídios em algumas regiões acontece devido aos confrontos relacionados à disputa por território para o tráfico de drogas.

“Até os meses de julho e agosto, tínhamos os números controlados. Mas, diante dos conflitos [...], a rivalidade deles se traduz em matar indivíduos que pertencem a outras organizações criminosas. Temos certa dificuldade em algumas situações de policiamento, mas há um esforço para que a gente possa tentar reverter esses números”, disse Ramalho.

Ainda segundo a Sesp, 56% dos homicídios registrados no Espírito Santo em 2023 aconteceram em via pública, sendo 52% deles no período noturno, com 93% das vítimas sendo do sexo masculino.

Enfrentamento ao tráfico

Diante dos números expostos, representantes da Sesp destacaram que as forças de segurança do Espírito Santo trabalham em conjunto para enfrentar o tráfico de drogas e armas no Estado, bem como atuam para diminuir casos de furtos e roubos.