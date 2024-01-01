ES fecha 2023 com menor número de homicídios desde 1996, diz Sesp

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo, o Estado encerrou o ano de 2023 registrando 978 homicídios. O acumulado é o menor desde que o dado começou a ser contabilizado, em 1996, e menor que o registrado em 2019, até então, considerado o melhor ano da série histórica, com 987 casos. Com relação a 2022, segundo os dados apresentados pela Sesp, houve decréscimo é de 2,9%, correspondente a 29 casos a menos. Naquele ano, foram 1.007 ocorrências.

A maior redução em termos percentuais foi registrada na região Sul, com uma queda de 15,6%, no comparativo com 2022. A Região Metropolitana teve queda de 12,6%, com 67 homicídios a menos que o ano passado, e a região Serrana, teve queda de 1,8%. As regiões Norte e Noroeste apresentaram alta de registros na comparação com o ano passado. A Sesp não informou de quanto foi a alta nesses locais, mas disse que dados complementares serão fornecidos em coletiva de imprensa nesta terça-feira (2).

Divergência

Os dados de 2022, usados pela Sesp para calcular a queda no número de homicídios nesta segunda-feira (1), divergem daqueles que constam no site da secretaria e no Observatório de Segurança Cidadã do Instituto Jones dos Santos Neves. Nesses dois locais, os dados publicamente disponíveis mostram que em 2022 foram contabilizados 998 homicídios, e não 1007.

Se considerado esse número, a diferença de mortes entre os dois anos foi de 20 ocorrências, e não 29, e a queda foi de 2%.



Contudo, nesta segunda, a Sesp afirmou que o numero de mortes naquele ano foi 1007, ou seja, nove a mais do que o previamente informado e, consequentemente, superior a marca de mil assassinatos.