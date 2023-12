PM apreende mais de 8 mil munições e 41 quilos de drogas em Vitória

Policiais em patrulhamento identificaram uma casa no bairro Santos Reis, onde encontraram armas, munição, cocaína, maconha e crack

Durante patrulhamento na região de São Pedro, em Vitória , na tarde deste sábado (30), policiais militares da 5ª Companhia localizaram uma casa, no bairro Santos Reis, usada pelo tráfico de drogas. Na operação, a Polícia Militar apreendeu mais de 8 mil munições de diversos calibres, 41 quilos de drogas e armas, entre as quais um fuzil.

Conforme informações da PM, a equipe estava fazendo o patrulhamento a pé pelas escadarias no bairro, quando avistaram um homem saindo de uma casa, na localidade conhecida como Morro do Fruta Pão, com uma espingarda e uma mochila.