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Região de São Pedro

PM apreende mais de 8 mil munições e 41 quilos de drogas em Vitória

Policiais em patrulhamento identificaram uma casa no bairro Santos Reis, onde encontraram armas, munição, cocaína, maconha e crack

Publicado em 31 de Dezembro de 2023 às 12:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2023 às 12:21
Policiais da 5ª Companhia do 1º Batalhão da PM apreenderam armas, drogas e munição em Santos Reis, Vitória
Policiais da 5ª Companhia do 1º Batalhão da PM apreenderam armas, drogas e munição em Santos Reis, Vitória Crédito: Divulgação/PM
Durante patrulhamento na região de São Pedro, em Vitória, na tarde deste sábado (30), policiais militares da 5ª Companhia localizaram uma casa, no bairro Santos Reis, usada pelo tráfico de drogas. Na operação, a Polícia Militar apreendeu mais de 8 mil munições de diversos calibres, 41 quilos de drogas e armas, entre as quais um fuzil. 
Conforme informações da PM, a equipe estava fazendo o patrulhamento a pé pelas escadarias no bairro, quando avistaram um homem saindo de uma casa, na localidade conhecida como Morro do Fruta Pão, com uma espingarda e uma mochila.
"Os militares deram voz de prisão, mas ele não obedeceu, fugindo a pé. O homem não foi alcançado, mas deixou para trás a arma e a mochila, que continha munições para espingarda e fuzil", diz a corporação, em nota. 
Diante dessa situação, os policiais se dividiram e parte da equipe foi em direção à casa de onde havia saído o suspeito. Ao se aproximarem, os PMs viram outro homem pulando a janela, desta vez com um fuzil e também uma mochila. Os militares o perseguiram, mas ele fugiu deixando o material para trás.
PM apreende mais de 8 mil munições e 41 quilos de drogas em Vitória
"Ao verificar a residência, a guarnição constatou que se tratava de um local usado pelo tráfico de drogas, onde mais de 41 quilos de entorpecentes estavam armazenados. Os militares apreenderam, aproximadamente, 14 kg de maconha, quase 20 kg de cocaína e mais de 7 kg de crack", pontua a PM.
Dentro da casa, segundo a Polícia Militar, também havia um depósito de munições e acessórios, incluindo carregadores, lunetas, kit Roni, algemas, balanças e placas de colete balístico. "Foram apreendidas 8.300 munições de diversos calibres. Além do fuzil e da espingarda que foram abandonados pelos suspeitos, os policiais aprenderam outra espingarda e um rifle no interior da casa", acrescenta. 
Todo o material foi entregue na Delegacia Regional de Vitória e será encaminhado à Polícia Científica para ser periciado. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil, para identificar os indivíduos que fugiram, bem como a origem das armas e dos entorpecentes. De acordo com informações da PC, ninguém foi detido até o momento. 

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