Bairro São Conrado

'Neguinho da Web': braço armado do TCP é morto em confronto em Vila Velha

Marcos Vinicius Monteiro, de 25 anos, foi baleado em troca de tiros com a Polícia Militar e chegou a ser socorrido, mas não resistiu; contra ele havia um mandado de prisão

Um jovem identificado como Marcos Vinicius Monteiro, o "Neguinho da Web", de 25 anos, foi morto durante uma troca de tiros com a Polícia Militar no bairro São Conrado, em Vila Velha, na última quarta-feira (11). Segundo a corporação, ele era apontado como um dos gerentes do tráfico de drogas de Balneário Ponta da Fruta, braço armado da facção Terceiro Comando Puro (TCP) e investigado por mortes e tiroteios na Região 5. >