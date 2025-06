Suspeito foi detido

Menina diz a pastor que foi estuprada por padrasto e religioso chama polícia no ES

Caso aconteceu em Vitória, na última quarta-feira (11); vítima de 11 anos relatou para líder religioso que violências eram recorrentes

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo pastor. Ele contou que a criança foi até ele para revelar que havia sido abusada pelo padrasto, na quarta-feira (11), e que as violências eram recorrentes. A menina ainda detalhou que chegou a falar para a mãe, mas a mulher apenas agrediu o marido e não acionou nenhuma autoridade. >

O Conselho Tutelar foi chamado e a PM foi atrás da mãe, que estava em um bar com o marido, bebendo, e com outra filha, de seis anos. Aos militares, a mulher confirmou que, ao chegar do trabalho, se deparou com a filha chorando e que a criança relatou o abuso. A mãe disse que acreditava na menina, mas alegou que não chamou a polícia porque estava sem celular.>