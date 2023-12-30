Mulher se esconde na lavoura com os filhos para escapar da fúria do marido no ES

Uma mulher foi agredida com espingardas e pauladas pelo marido, na tarde de sexta-feira (29), no interior de Castelo, no Sul do Espírito Santo. Para fugir da violência, ela precisou se esconder no meio de uma lavoura com os filhos, de 14 e 17 anos, e chamou a Polícia Militar, que deteve o suspeito.
Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu na região de Sumidor, no limite entre os municípios de Alegre, Muniz Freire e Castelo. O homem estava ameaçando a esposa com uma faca, depois a agrediu com um pedaço de madeira e posteriormente com duas espingardas.
Segundo informações da PM, o marido pegou munições e, antes de ter acesso as espingardas, a filha do casal, de 14 anos, pegou os armamentos e escondeu longe da casa, por temer pela vida da mãe e do irmão.
Neste momento, a mulher pegou os filhos e se escondeu na lavoura. Ela acionou o Ciodes e permaneceu no local até a chagada dos militares. Enquanto isso, o homem ficou na casa quebrando os móveis e pertences do casal.
Durante o deslocamento, na localidade de Estrela do Norte, populares pararam a viatura, pois a mulher tinha colocado em um grupo de WhatsApp da comunidade que estava escondida, esperando os policiais.
A equipe continuou o percurso a pé, por se tratar de uma comunidade rural de difícil acesso. Os militares encontraram o homem na estrada, a poucos metros da residência.
Na casa, estava a filha do casal, que acompanhou, junto com o outro irmão, os policiais até o local onde a mãe estava escondida. Eles levaram os militares onde estavam escondidas as armas - duas espingardas calibre 28 e três munições. O homem foi conduzido para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
A Polícia Civil disse que o suspeito, de 48 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foi autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça, na forma da Lei Maria da Penha, sendo encaminhado ao sistema prisional.