Mulher se esconde na lavoura com os filhos para escapar da fúria do marido no ES

Para fugir da violência, ela precisou se esconder no meio de uma lavoura com os filhos, de 14 e 17 anos, e chamou a Polícia Militar, que deteve o suspeito

Duas espingardas calibre 28 e três munições foram apreendidas . (Reprodução/ Polícia Militar )

Uma mulher foi agredida com espingardas e pauladas pelo marido, na tarde de sexta-feira (29), no interior de Castelo, no Sul do Espírito Santo. Para fugir da violência, ela precisou se esconder no meio de uma lavoura com os filhos, de 14 e 17 anos, e chamou a Polícia Militar, que deteve o suspeito.

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu na região de Sumidor, no limite entre os municípios de Alegre, Muniz Freire e Castelo. O homem estava ameaçando a esposa com uma faca, depois a agrediu com um pedaço de madeira e posteriormente com duas espingardas.

Segundo informações da PM, o marido pegou munições e, antes de ter acesso as espingardas, a filha do casal, de 14 anos, pegou os armamentos e escondeu longe da casa, por temer pela vida da mãe e do irmão.

Neste momento, a mulher pegou os filhos e se escondeu na lavoura. Ela acionou o Ciodes e permaneceu no local até a chagada dos militares. Enquanto isso, o homem ficou na casa quebrando os móveis e pertences do casal.

Durante o deslocamento, na localidade de Estrela do Norte, populares pararam a viatura, pois a mulher tinha colocado em um grupo de WhatsApp da comunidade que estava escondida, esperando os policiais.

A equipe continuou o percurso a pé, por se tratar de uma comunidade rural de difícil acesso. Os militares encontraram o homem na estrada, a poucos metros da residência.

Na casa, estava a filha do casal, que acompanhou, junto com o outro irmão, os policiais até o local onde a mãe estava escondida. Eles levaram os militares onde estavam escondidas as armas - duas espingardas calibre 28 e três munições. O homem foi conduzido para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para saber se o suspeito foi autuado. Assim que houver retorno, a matéria será atualizada.

