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Rio de Janeiro

Dupla é presa transportando droga do Complexo do Alemão para Cachoeiro

Ao todo, 125 tabletes de maconha seriam trazidos pelos homens em um Fiat Toro até o Sul do ES; prisão ocorreu ainda no estado vizinho

Publicado em 30 de Dezembro de 2023 às 16:02

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 dez 2023 às 16:02
Dois homens, de 33 e 30 anos, foram presos na sexta-feira (29) por agentes da Operação Segurança Presente de Itaboraí, no Estado do Rio de Janeiro, levando 125 tabletes de maconha do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, para Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Eles estavam em um Fiat Toro, que foi apreendido.
A dupla foi abordada pelos policiais na Estrada do Pico, no início da tarde. De acordo com a equipe do Itaboraí Presente, os policiais faziam patrulhamento de rotina na região quando pararam o veículo. Os agentes fizeram abordagem ao carro já que o modelo costuma ser usado por criminosos para o transporte de drogas.

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Eles foram encaminhados para a 73ª Delegacia de Polícia, em Neves, em São Gonçalo. Os dois presos não tinham antecedentes criminais.
A Operação Segurança Presente é um modelo de abordagem de proximidade que suplementa a atuação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O efetivo é formado por policiais militares, agentes civis (egressos das Forças Armadas) e assistentes sociais.

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