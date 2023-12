Dupla é presa transportando droga do Complexo do Alemão para Cachoeiro

Ao todo, 125 tabletes de maconha seriam trazidos pelos homens em um Fiat Toro até o Sul do ES; prisão ocorreu ainda no estado vizinho

Dois homens, de 33 e 30 anos, foram presos na sexta-feira (29) por agentes da Operação Segurança Presente de Itaboraí, no Estado do Rio de Janeiro, levando 125 tabletes de maconha do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, para Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Eles estavam em um Fiat Toro, que foi apreendido.