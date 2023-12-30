Dupla é presa transportando droga do Complexo do Alemão para Cachoeiro

Dois homens, de 33 e 30 anos, foram presos na sexta-feira (29) por agentes da Operação Segurança Presente de Itaboraí, no Estado do Rio de Janeiro , levando 125 tabletes de maconha do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, para Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Eles estavam em um Fiat Toro, que foi apreendido.

A dupla foi abordada pelos policiais na Estrada do Pico, no início da tarde. De acordo com a equipe do Itaboraí Presente, os policiais faziam patrulhamento de rotina na região quando pararam o veículo. Os agentes fizeram abordagem ao carro já que o modelo costuma ser usado por criminosos para o transporte de drogas.

Eles foram encaminhados para a 73ª Delegacia de Polícia, em Neves, em São Gonçalo. Os dois presos não tinham antecedentes criminais.