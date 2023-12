Fiat Toro pega fogo e fica destruída na BR 101 em Itapemirim

Em entrevista à CBN Vitória na manhã desta quarta-feira (27), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, informou que o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) já estão trabalhando na elaboração do projeto para o Contorno de Viana, que faz parte da obra.