Homem morre após ser baleado no meio da rua na Serra

Um homem morreu após ser baleado em uma rua do bairro Jardim Carapina, na Serra, na tarde deste sábado (27). A Polícia Militar afirmou que a vítima estava próximo ao mangue da região e que o óbito foi constatado no local.
Já a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br