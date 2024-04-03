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Em festa de aniversário

Jovem é morto por vizinhos em briga por som alto e rojão em Montanha

Pai e filho são suspeitos do crime e, segundo a polícia, não haviam sido localizados; Flávio Haime Souza, de 21 anos, estava na festa de aniversário da mãe quando foi assassinado
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

03 abr 2024 às 11:56

Publicado em 03 de Abril de 2024 às 11:56

Vítima foi morta a tiros e uma facada em Montanha
Vítima foi morta a tiros e uma facada em Montanha Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um jovem de 21 anos foi morto a tiros no Centro de Montanha, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (2). Segundo informações da Polícia Militar, o crime ocorreu durante uma briga motivada por som alto e também devido ao disparo de um rojão na rua. A vítima identificada como Flávio Haime Souza estava na festa de aniversário da mãe quando se desentendeu com os suspeitos, pai e filho, que são vizinhos.
Segundo a PM, as esposas dos suspeitos compareceram na sede do 2º pelotão da 19ª Companhia Independente e relataram que estava acontecendo uma festa com som muito alto na casa ao lado e que em determinado momento a vizinha soltou um rojão na rua. O barulho teria sido tão grande que causou um grande susto.
Contaram que depois uma pessoa teria batido no portão do imóvel onde acontecia a festa e que as pessoas que estavam no evento pensaram ser um dos vizinhos. Quando os vizinhos foram até a rua, acompanhados das esposas, todos teriam sido cercados. Pai e filho foram levados para dentro do quintal. As mulheres disseram ter sido agredidas, mas conseguiram se livrar e procuraram a polícia.
Quando as mulheres chegaram ao local, acompanhadas dos policiais, a aniversariante disse que Flávio, filho dela, estava morto. Em depoimento para a PM, a senhora disse que estava comemorando com música em volume ambiente e que durante o evento alguém soltou uma bomba. Ela contou que logo após começou uma confusão.
A mãe de Flávio disse que ele estava tentando amenizar a situação, quando começou a brigar com um dos suspeitos. Ela contou que o pai do indivíduo envolvido na briga com o jovem sacou uma arma e atirou contra a vítima. Em seguida, o filho deu uma facada em Flávio. Uma testemunha que estava no local confirmou a versão para a PM.
Um homem que foi socorrer Flávio, ao ser questionado pelos policiais, relatou que viu uma aglomeração de pessoas e que percebeu que o jovem entrou em luta corporal com um suspeito antes de levar os disparos. A vítima foi para dentro de casa e, por fim, levou o golpe de faca dos suspeitos. Após o caso, os dois suspeitos fugiram e não foram mais vistos.
No local do crime os policiais recolheram duas cápsulas de calibre 380. Flávio foi levado para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada na unidade.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Montanha e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.
“Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”, finalizou a corporação.

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