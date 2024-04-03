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Luto

Servidor de Santa Leopoldina morre esmagado por retroescavadeira

Luciano da Silva Patrício trabalhava como motorista para a Secretaria Municipal de Obras; prefeitura manifestou sentimento pelo ocorrido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2024 às 09:13

Publicado em 03 de Abril de 2024 às 09:13

Luciano da Silva Patrício, servidor que morreu durante o serviço em Santa Lepoldina
Luciano da Silva Patrício, servidor que morreu durante o serviço em Santa Lepoldina Crédito: Montagem | Leitor A Gazeta
Um servidor da Prefeitura de Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo, morreu após ser esmagado por uma retroescavadeira durante o expediente na terça-feira (2). Em rede social, a administração municipal publicou que Luciano da Silva Patrício, de 48 anos, "faleceu em ambiente de trabalho". Imagens feitas após o ocorrido mostram a máquina tombada. Conforme apurado por A Gazeta, o trabalhador era contratado da Secretaria Municipal de Obras como motorista. 
Luciano da Silva Patrício, servidor que morreu durante o serviço em Santa Lepoldina
Luciano da Silva Patrício, servidor que morreu durante o serviço em Santa Lepoldina Crédito: Montagem | Leitor A Gazeta
A Prefeitura de Santa Leopoldina manifestou sentimento pelo ocorrido e informou que está prestando "suporte para confortar a família, mesmo compreendendo a imensa tristeza pela perda do ente querido". Logo após informar a morte de Luciano da Silva Patrício, a prefeitura decretou luto oficial por três dias e decidiu adotar ponto facultativo em repartições públicas municipais nesta quarta-feira (3).
A Polícia Militar disse, em nota, ter sido acionada para ir até a localidade de Santa Lúcia, no município de Santa Leopoldina. No local, os militares encontraram uma equipe do Corpo de Bombeiros e do SAMU, que confirmaram o óbito da vítima. Uma testemunha relatou aos policiais que o trabalhador estava subindo a ladeira com a máquina, quando ela desligou e começou a descer. Neste momento, a retroescavadeira tombou e caiu sobre ele.
A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Já a Polícia Civil destacou que a investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Santa Leopoldina está em andamento para apurar as circunstâncias do acidente. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada, segundo a corporação.
A Prefeitura de Santa Leopoldina também foi demandada para informar se o servidor estava utilizando equipamento de proteção individual e qual serviço estava sendo realizado no local, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

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