Servidor de Santa Leopoldina morre esmagado por retroescavadeira

Luciano da Silva Patrício, servidor que morreu durante o serviço em Santa Lepoldina Crédito: Montagem | Leitor A Gazeta

A Gazeta, o trabalhador era contratado da Secretaria Municipal de Obras como motorista. Um servidor da Prefeitura de Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo , morreu após ser esmagado por uma retroescavadeira durante o expediente na terça-feira (2). Em rede social, a administração municipal publicou que Luciano da Silva Patrício, de 48 anos, "faleceu em ambiente de trabalho". Imagens feitas após o ocorrido mostram a máquina tombada. Conforme apurado por, o trabalhador era contratado da Secretaria Municipal de Obras como motorista.

Luciano da Silva Patrício, servidor que morreu durante o serviço em Santa Lepoldina Crédito: Montagem | Leitor A Gazeta

A Prefeitura de Santa Leopoldina manifestou sentimento pelo ocorrido e informou que está prestando "suporte para confortar a família, mesmo compreendendo a imensa tristeza pela perda do ente querido". Logo após informar a morte de Luciano da Silva Patrício, a prefeitura decretou luto oficial por três dias e decidiu adotar ponto facultativo em repartições públicas municipais nesta quarta-feira (3).

A Polícia Militar disse, em nota, ter sido acionada para ir até a localidade de Santa Lúcia, no município de Santa Leopoldina. No local, os militares encontraram uma equipe do Corpo de Bombeiros e do SAMU, que confirmaram o óbito da vítima. Uma testemunha relatou aos policiais que o trabalhador estava subindo a ladeira com a máquina, quando ela desligou e começou a descer. Neste momento, a retroescavadeira tombou e caiu sobre ele.

A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Já a Polícia Civil destacou que a investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Santa Leopoldina está em andamento para apurar as circunstâncias do acidente. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada, segundo a corporação.