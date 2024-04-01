Feriadão de Páscoa teve 30 acidentes e uma morte nas rodovias federais que cortam o ES

Em comparação com o último grande feriado, no Ano-Novo, houve uma redução no número de feridos. Na ocasião, foram registrados 22 acidentes com 36 pessoas feridas – uma redução de 17%.

A operação começou na última quinta-feira (28) e foi encerrada à meia-noite de domingo (31). Durante o período, 1029 automóveis foram fiscalizados, com 946 autos de infração emitidos, 42 veículos recolhidos e 6 pessoas detidas em flagrante. Já as multas, foram 212 por ultrapassagem proibida, 19 por embriaguez e 86 por não usar o cinto de segurança. Também foram realizados 656 testes de bafômetro.