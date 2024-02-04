PRF apreende dois quilos de 'supermaconha' na BR 101 no ES

Correção
04/02/2024 - 3:57
Uma versão anterior desta matéria afirmava que a PRF havia apreendido 20 quilos da "supermaconha". Essa informação está errada. A quantidade apreendida foi dois quilos. Texto e título foram corrigidos.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã deste domingo (4), dois quilos de 'supermaconha', como é chamada a droga com alta concentração de THC, o princípio ativo da maconha. O entorpecente estava escondido dentro do estepe de um carro abordado por agentes da corporação no quilômetro 278 da BR 101, na Serra.
Conforme informações da PRF, após abordagem e durante fiscalização dos equipamentos, os policiais notaram que as características do pneu estepe não correspondiam aos originais do veículo, cujo modelo não foi divulgado, e ainda estava sem nenhuma pressão de ar.
Desconfiados, os agentes intensificaram as buscas e encontraram a maconha escondida. O motorista disse aos policiais que havia recebido a droga no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e levaria a carga para o bairro Feu Rosa, na Serra. Ele foi conduzido para a delegacia do município.
A Polícia Civil foi procurada para informar sobre os procedimentos adotados, mas até a publicação da matéria não houve retorno.