Dois homens são assassinados a tiros em Conceição da Barra

Dois homens foram mortos a tiros na noite deste sábado (03), no bairro Santa Rita, em Conceição da Barra, na região Norte do Estado. Uma familiar confirmou à reportagem que os dois são primos.

Renato, de boné, e Wanderson eram primos e foram mortos a tiros em Conceição da Barra Crédito: Arquivo pessoal

Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que o crime teria sido cometido por três indivíduos encapuzados, que fugiram logo após os disparos. Informaram ainda que as vítimas teriam envolvimento com o tráfico de drogas. Elas foram identificadas como Wanderson Araújo Souza, de 24 anos, e Renato Rocha Araújo, de 25.

A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde passarão pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.